Новые кадровые назначения за неделю в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На этой неделе в Казахстане произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

На уходщей неделе Ерлан Байтукбаев был назначен заведующим Секретариатом Совета Безопасности РК.

Ранее он закнимал должность заместителя заведующего Отделом правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан.

Акмади Сарбасов назначен на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК.

А. Сарбасов родился в октябре 1977 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби и Евразийский гуманитарный университет. Трудовую деятельность начал в 1994 году. В разные годы работал в структуре Министерства юстиции РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК. С 2017 года по апрель 2019 года — председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК — главный государственный инспектор труда РК. С апреля 2019 года по настоящее время работал вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

Айдын Ашуев назначен ответственным секретарем Министерства финансов Республики Казахстан.

Айдын Ашуев родился в 1976 году в г. Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, Финансовую академию. Трудовую деятельность начал в 1995 году. В различные годы работал в коммерческом секторе, АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», РГКП «Национальный институт интеллектуальной собственности», АО «Национальный холдинг «КазАгро», АО «Казагрогарант», Агентстве РК по статистике, возглавлял РГП «Информационно- вычислительный центр». В январе-августе 2019 года возглавлял Комитет по государственным закупкам Министерства финансов РК, с августа 2019 года до настоящего времени занимал должность председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК.

Серик Шапкенов стал вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

С. Шапкенов родился в 1979 году в Западно-Казахстанской области в с. Каратобе. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности «экономист-математик». Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем в Западно-Казахстанском государственном университете. В разные годы работал в структуре аппарата акима Западно-Казахстанской области. В 2012-2015 годы был первым заместителем акима Западно-Казахстанской области. С 2015 по 2016 годы — государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. С 2016 по 2018 годы работал акимом города Атырау. С 2018 г. до настоящего времени — первый заместитель акима Атырауской области.

Руководителем управления общественного здоровья назначен Камалжан Надыров.

Камалжан Надыров родился 27 февраля 1983года. Имеет два высших образования: Казахский Национальный Медицинский Университет им.С.Д.Асфендиярова по специальности «лечебное дело», Университет «Туран» - по специальности «экономист». Магистр общественного здравоохранения. Также окончил высшую школу бизнеса Назарбаев Университета (Execuitive MBA). Обучался в Duke University «The Fuqua School of Business» (США), «Parkway College» (Сингапур). Трудовую деятельность начал в 2007 году врачом-интерном, клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора «Научного центра урологии им. Б.У. Джарбусынова». С 2014 года работал заместителем директора Департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения. В 2015-2017 гг занимал должность директора «Республиканского диагностического центра» (филиал «University Medical Center»). С 2017-2019 годы являлся руководителем Управления общественного здравоохранения города Астана. В марте 2019 года назначен на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

Айзат Молдагасимова возглавила Научный центр гигиены и эпидемиологии имени Жуматова в Алматы.

До назначения Айзат Молдагасимова занимала пост руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы. 18 апреля главным санитарным врачом города Алматы был назначен Жандарбек Бекшин.

Руководителем Управления государственных закупок города Шымкент назначен Хамит Амиржанов.

Хамит Уадутбекович Амиржанов родился в 1981 году. Имеет высшее образование по специальности «финансист». За период трудовой деятельности работал специалистом налогового комитета в Амангельдинском районе Костанайской области, главным специалистом департамента внутреннего администрирования финансов Министерства финансов РК, главным экспертом управления материально-технического обеспечения департамента Минфина, также руководителем данного управления. С 2010 по 2020 годы работал руководителем управления материально-технического обеспечения департамента Министерства экономики и бюджетного планирования, руководителем управления государственных закупок департамента администрирования и управления бюджетными средствами Министерства экономики и бюджетного планирования, руководителем управления государственных закупок департамента внутреннего администрирования финансов, руководителем управления комитета государственных закупок Министерства финансов РК, заместителем руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства и управления государственных активов г. Алматы.

Руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области назначен Берик Батаев.

Берик Адилгереевич Батаев родился в 1967 году. Образование – высшее. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «экономист». В разные годы работал: экономистом Каратобинской районной инспекции госстраха ЗКО; на разных должностях ЗАО «ТуранАлемБанк» (Алматы); ЗАО «Накопительный пенсионный фонд» «Үміт» (Алматы); директором Западно-Казахстанского областного департамента поддержки и развития предпринимательства (Уральск); акимом Зеленовского района ЗКО; директором департамента предпринимательства и промышленности Акмолинской области, акимом Каракиянского района Мангистауской области; заведующим сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК. С 2019 года работал государственным инспектором Администрации Президента РК.

Председателем правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» стал Анвар Боранбаев.

Боранбаев Анвар Кимович родился в 1967 году в городе Талдыкорган. В 1992 году окончил Казахский Политехнический Институт в Алматы, геологоразведочный факультет, специализация «горный инженер-геофизик». Опыт работы: сотрудник АО «Узеньмунайгаз», АО «Казахстанкаспийшельф» (1999-2003); эксперт ОАО «БанкТуранАлем» (2003-2004); вице-президент по геологии и производству АО «Танашнефтегаз» (2004-2006); первый заместитель генерального директора ТОО СП «Тенге» (2006-2007); генеральный директор ТОО СП «Тенге» (2007-2009); управляющий директор по геологии и технологии добычи АО «Казахстанский институт нефти и газа» (2009-2010); АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований», председатель правления (2016-2017) - директор института сейсмологии (2017-2018) - АО «НГК «Казгеология».

Назначены руководители трех научно-исследовательских институтов.

Фазылжанова Анар Муратовна – директором Института языкознания имени А. Байтурсынова. Анар Фазылжанова является кандидатом филологических наук. Она проработала в Институте языкознания имени А.Байтурсынова 22 года и прошла все ступени от ведущего научного сотрудника до ученого секретаря и заместителя директора Института. С 2018 года занимала должность ученого секретаря Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова. Анар Фазылжанова – автор более 200 научных публикаций по интонации, интонологии, фонетике, орфоэпии, исторической фонетике, лексикографии, языковой ситуации, трехъязычию, смене алфавита и другим проблемам, касающимся государственного языка. Она разработала подкаст «Дұрыс сөйлейік» (kitap.kz) по популяризации знаний о культуре казахской речи, а также цикл видеолекций по теоретическим и практическим основам нового казахского латинографического алфавита. Анар Муратовна – лауреат премии в области науки и техники для молодых ученых и обладатель гранта Фонда Первого Президента Республики Казахстан.

Масимханулы Дукен – директором Института востоковедения им. Р. Сулейменова. Выпускник Центрального университета национальностей в городе Пекине, доктор филологических наук, профессор Дукен Масимханулы вернулся на историческую Родину в начале 90-х годов прошлого столетия и все эти годы активно занимался преподавательской и научной деятельностью. Дукен Масимханулы – автор научных работ «Қытай туралы қырық сөз», «Қытайша-қазақша үлкен сөздік», «Дүкен Мәсімханұлы. Таңдамалы» в трех томах, «Қытай әдебиетінен таңдамалы үлгілер» в пяти томах. Более 300 научных и методических работ Д. Масимханулы опубликованы в зарубежных изданиях и ведущих изданиях нашей страны.

Абиль Еркин Аманжолулы – директором Института истории государства.

Еркин Аманжолулы, доктор исторических наук, профессор, начинал свою трудовую деятельность преподавателем. В разные годы работал проректором по научной работе и зарубежным связям Костанайского государственного педагогического института, ректором Костанайского государственного педагогического университета имени У. Султангазина. Еркин Аманжолулы – автор более 200 научных публикаций, включая 22 монографии, 26 учебников и учебных пособий, 7 статей в журналах, входящих в базы ISI, Scopus. Награжден юбилейными медалями «20 лет Ассамблее народа Казахстана», «25 лет независимости Республики Казахстан», «25 лет маслихатам Казахстана» и нагрудными знаками «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», «За заслуги в деятельности профсоюза работников образования и науки». Абиль Еркин – лучший преподаватель вуза 2014 года.

Давид Лория стал новым президентом Федерации футбола Нур-Султана.

Давид Лория имеет за плечами богатую карьеру футболиста, выступая за ряд клубов Казахстана, России, Турции и Швеции, в составе сборной Казахстана выступал на молодежном Чемпионате Мира. В составе национальной сборной Казахстана провел 45 матчей. Является трекратным чемпионом страны, обладателем Кубка. По завершении карьеры начал обучение по специальности спортивного менеджмента, в том числе и по линии УЕФА.

Асем Кунакбаева назначена генеральным секретарем Казахстанской федерации велосипедного спорта.

Также в федерации произошли кадровые перестановки: Жандос Балтин, занимавший должность технического директора КФВС с 2016 года, назначен исполнительным директором, а Дмитрий Муравьев переведен на должность операционного директора.