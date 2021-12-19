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Новые кадровые назначения в РК за неделю

19 Декабря 2021 13:00
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Новые кадровые назначения в РК за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На уходящей неделе произошел ряд кадровых перестановок и назначений. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает обзор наиболее значимых из них.

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***

Жандос Нурмаганбетов назначен вице-министром энергетики РК.

Трудовую деятельность начал в 2003 году в частных структурах.

В 2005-2010 гг — генеральный директор АО «Кызылординская РЭК».

В 2011-2013 гг — председатель правления АО НК «СПК «Кызылорда».

С 2013 по 2019 годы трудился в частной компании.

С 2020 года и по настоящее время занимал должность управляющего директора по стратегии и развитию АО «KEGOC».

***

Серик Жарасбаев назначен вице-министром культуры и спорта РК.

В 2012–2014 годы занимал должности начальника управления летних видов спорта департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства РК по делам спорта и физической культуры, директора департамента спорта высших достижений и спортивного резерва Агентства по делам спорта и физической культуры.

В 2014–2018 годы работал заместителем председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В 2018-2019 годы занимал должность председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

2019-2021 гг — заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

С апреля 2021 года и по настоящее время — первый вице-президент РОО «Казахстанская федерация керлинга, напольного керлинга и петанга».

***

Заместителем акима Северо-Казахстанской области по вопросам занятости и здравоохранения назначен Тимур Султангазиев.

Трудовую деятельность начал в 2006-м году лаборантом кафедры нормальной анатомии №1 в Астане.

В 2010 году работал в АО «Республиканский научный центр скорой медицинской.

С 2014 года по 2016 годы был заместителем генерального директора ТОО «Медикер».

В 2016-2018 годы работал на различных руководящих должностях в структуре Министерства здравоохранения.

С 2018 по 2020 годы занимал должность руководителя управления здравоохранения Северо-Казахстанской области.

В 2020 году трудился председателем Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

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Азамат Байтимиров стал руководителем управления цифровых технологий акимата СКО. Трудовую деятельность начал специалистом регионального Центра новых технологий в образовании. С 2008-го года до настоящего назначения работал руководителем отдела информационных технологий и государственных услуг аппарата акима области.


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#Северо-Казахстанская область   #Акимат   #Минкультуры   #Назначения   #Минэнерго РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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