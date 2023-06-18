Новые кадровые назначения в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе в стране произошел ряд кадровых назначений и перестановок. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор наиболее значимых из них.

Динара Закиева сменила Аружан Саин на посту Уполномоченного по правам ребенка.

Трудовую деятельность Динара Закиева начала первым заместителем генерального директора ТОО «ТопЮрАудит», г. Астана (2004 - 2005). В разные годы работала главным специалистом департамента развития предпринимательства, Министерство индустрии и торговли РК, экспертом Протокола Президента РК, Администрации Президента РК, заместителем заведующего секретариатом первого заместителя председателя партии - руководитель отдела международного сотрудничества партии «Nur Otan».

Возглавляла в Астане детский дом акимата города. Занимала пост председателя Республиканского общественного совета по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей при партии «Nur Otan», руководителя корпоративного Фонда «Қамкорлық қоры» при Фонде Нурсултана Назарбаева (2019 – 2021. С 2021 по 2023 года -депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва. С 2023 года - член комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

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Светлана Жакупова назначена Уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте РК.

В 1991 году окончила Целиноградский государственный педагогический институт; в 2006 году - Алматинскую академию экономики и статистики.

1984 - 1986 годы - воспитатель группы продленного дня, учитель начальных классов Каройской НШ;

1991 - 1995 годы - учитель математики СШ 16, НСШ 36;

1997 - 1998 годы - старший специалист, главный специалист отдела операционного учета Акмолинского городского отделения РГКП «Государственный центр по выплате пенсий»;

1998 - 2001 годы - главный специалист, начальник отдела экономического анализа, заместитель директора филиала Акмолинского (Астанинского) городского филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий»;

2001 - 2008 годы - директор Акмолинского областного филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий»;

2008 - 2011 годы - и.о. директора, директор департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК;

2011 – 2013 годы - руководитель программ Проектного офиса АО «Национальные информационные технологии»;

2013 - 2014 годы - вице-министр труда и социальной защиты населения РК;

2014 – 2017 годы - вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

2017 – 2019 годы - вице-министр труда и социальной защиты Республики Казахстан.

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах.

Дюсенбаев Бакыт Амангельдинович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Чешской Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Корея;

Арыстанов Нургали Алмасбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Корея;

Камалдинов Акылбек Абсатович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Канаде;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сингапур Куттыкадам Аскар Сейдахметулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Австралийском Союзе, Новой Зеландии по совместительству.

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Каныш Тулеушин назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Трудовая деятельность:

2006-2008 гг. – эксперт, начальник управления Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

2008-2011 гг. – заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.

2011-2013 гг. – заместитель министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

2013-2016 гг.- управляющий директор/член правления Национального управляющего холдинга «Байтерек».

2016-2017 гг. – председатель правления Фонда развития «Даму».

2018-2021 гг. – управляющий партнер Международной консалтинговой компании «Whiteshield Partners».

С 2021 года – управляющий партнер Инвестиционной компании «Alawwal Partners». a4079290

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Акимом Восточно-Казахстанской области стал Ермек Кошербаев.

С января по май 1988 года - учитель истории средней школы 170, г. Алматы.

С 1988 по 1991 годы - старший инспектор по секретному делопроизводству, второй секретарь, первый секретарь Министерства иностранных дел Казахской ССР, помощник Министра иностранных дел Казахской ССР.

С 1993 по 1994 годы - первый секретарь, заведующий отделом управления госпротокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1994 по 1996 годы - консультант международного отдела Аппарата Президента Республики Казахстан, исполняющий обязанности руководителя протокольной службы Президента Республики Казахстан.

С 1996 по 1997 годы - первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации.

В 1997 году - начальник отдела азиатской безопасности департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1997 по 1999 годы - помощник Премьер-Министра Республики Казахстан.

С января по октябрь 2000 года - заместитель директора, первый заместитель директора общественного фонда «Фонд образования Нурсултан Назарбаев».

С 2000 по 2001 годы - руководитель пресс-службы, руководитель аппарата президента ЗАО НК по транспортировке нефти «КазТрансОйл».

С 2001 по 2003 годы - руководитель аппарата, советник первого вице-президента, руководитель аппарата президента ЗАО «НК «КазМунайГаз».

С 2003 по 2004 годы - генеральный директор АО «Рауан Медиа Групп».

С мая по август 2004 года - первый заместитель руководителя Центрального аппарата Республиканской политической партии «Отан».

С 2004 по 2005 годы - руководитель аппарата президента АО «КазМунайГаз».

С 2005 по 2006 годы - первый заместитель исполнительного директора объединения юридических лиц «Общенациональный союз предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен».

С 2006 по 2007 годы - руководитель центрального аппарата партии общественного объединения «Республиканская политическая партия «Отан».

С января по июнь 2007 года - директор ТОО финансово-промышленная группа «Беркут».

С 2007 по 2008 годы - исполнительный директор объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KazEnergy».

С 2008 по 2009 годы - генеральный директор АО «Рауан Медиа Групп».

С 2009 по 2010 годы - председатель правления АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс».

С 2010 по 2014 годы - заместитель, первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

С 2014 по 2016 годы - вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2016 по 2018 годы - ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2018 по 2019 годы - ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С января 2019 года - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

29 января 2020 года Указом Главы государства был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Российской Федерации.

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Акимом Тобыла стал Захар Комаров, ранее занимавший пост заместителя акима Тобыла и выдвинутый путем самовыдвижения.

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Акимом города Курчатова стал Болат Абдралиев. Трудовую деятельность начал в 1998 году рабочим ТОО «Казфосфат». С 2016 года работал на различных должностях в квазигосударственном секторе.

С июля 2022 являлся руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай.

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Айдар Ибраев назначен акимом Бородулихинского района области Абай. Трудовой путь начал в 2000 году корреспондентом редакции газеты «Дидар». С 2004 года занимал разные должности в аппарате акима ВКО. Работал заместителем акима Уланского района, руководителем аппарата акима, заместителем акима Жарминского района.

С октября 2022 года являлся руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай.

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Каирбек Сулейменов переизбран председателем Попечительского совета фонда «Қазақстан халқына». Каирбек Сулейменов - видный государственный и общественный деятель, Халық қаһарманы, председатель совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен». Является членом Попечительского совета фонда с января 2022 года, председателем Попечительского совета с июня 2022 года.

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Начальников городских управлений полиции назначили в МВД.

Приказом министра на должность начальника управления полиции города Тараза назначен Сматов Канат Ералиевич.

На должность начальника отдела полиции Жамбылского района ДП Жамбылской области назначен Мадимаров Ардак Тлегенович. Ранее он работал начальником управления криминальной полиции регионального департамента.

Начальником управления полиции города Уральска стал Абдрахманов Аскар Конырович. До этого он занимал должность начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Западно-Казахстанской области.

Иманов Булат Сапаргалиевич назначен на должность начальника УП города Костаная. Он ранее возглавлял полицию города Рудного. На освободившееся место начальника УП Рудного назначен Байзаков Аманжол Мамбетович, который работал заместителем начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области.

Начальником управления полиции города Аркалыка стал Баймурзин Орал Тумурзаулы. Он до этого занимал должность заместителя начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области.