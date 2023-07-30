Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На минувшей неделе кадровые перестановки произошли в центральных и местных государственных органах. В Костанайской области появился природоохранный прокурор, ряд районных прокуроров назначены в Северо-Казахстанской области. Сменились руководители АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова и Государственного центра поддержки национального кино. Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает традиционный обзор назначений за неделю.

Специализированным природоохранным прокурором Костанайской области назначен советник юстиции Дамир Аишев.

Аишев Дамир Амангельдыевич 1982 года рождения, уроженец города Костанай. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2005 году с должности помощника прокурора Костанайского района. Работал на различных должностях в органах прокуратуры Костанайской области, последняя занимая должность – старший помощник прокурора Костанайской области. Стаж работы в органах прокуратуры более 18 лет.

Прокуроры пяти районов назначены в Северо-Казахстанской области.

Прокурором Айыртауского района назначен старший советник юстиции Эргаш Каримов. Трудовую деятельность начал в 2000-м году с должности и.о помощника прокурора города Петропавловска. Работал прокурором, старшим прокурором управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания, заместителем начальника управления по надзору за законностью в деятельности государственных органов, заместителем прокурора города Петропавловска, прокурором Тайыншинского района. С 2018 года занимал должность прокурора района им. Г. Мусрепова.

Прокурором района им. Г. Мусрепова назначен старший советник юстиции Жандос Амиров. Стаж службы в органах прокуратуры – 23 года. Работал старшим помощником прокурора города Петропавловска, заместителем прокурора Айыртауского, Шал акына, Кызылжарского районов, прокурором Тимирязевского и Акжарского районов. С 2018 года занимал должность прокурора Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

Прокурором Тимирязевского района назначен старший советник юстиции Ерболат Ибраев. Трудовую деятельность начал в органах прокуратуры в 2000 году. Работал прокурором управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания, заместителем прокурора района имени Г. Мусрепова, прокурором Аккайынского и Шал акына районов. С 2018 года занимал должность прокурора Уалихановского района.

Прокурором Аккайынского района стал советник юстиции Аскар Какимов. В органах прокуратуры работает с 2007-го года. Трудовой путь начал с должности и.о. помощника прокурора района Шал акына. В разные годы занимал должности помощника прокурора районов им. М. Жумабаева, им Г. Мусрепова, Кызылжарского и Шал акына, прокурора и старшего прокурора управления по надзору за законностью следствия и дознания, начальника отдела уголовного преследования прокуратуры города Петропавловска. С 2021-го года был заместителем прокурора Петропавловска.

Прокурором Уалихановского района стал советник юстиции Еркеш Оспанов. Трудовую деятельность в 2007-м году с должности помощника прокурора Аккайынского района. Работал старшим помощником прокурора этого же района, прокурором, старшим прокурором управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры области. До настоящего назначения занимал должность заместителя прокурора Айыртауского района.

Председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК назначен Нурлан Искаков.

Искаков Нурлан Зайкешевич родился в 1978 году в Омске. Окончил Акмолинскую государственную медицинскую академию, Университет «Туран Астана», Международную академию бизнеса, Алматинский университет менеджмента, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Трудовую деятельность начал в 1998 году медбратом городской станции скорой медицинской помощи. В 2020 году работал заместителем председателя правления ТОО «СК-Фармация». С августа 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя председателя правления РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой» Министерства здравоохранения.

Председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК назначена Кумис Сеитова.

Сеитова Кумис Карсакбаевна родилась 27 марта 1970 года в Шетском районе Карагандинской области. Окончила Жезказганский педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы в казахских классах», академию «Болашак» - специальность «Юриспруденция», Университет им. Д.А. Кунаева - специальность «Магистр юридических наук». Трудовую деятельность начала младшей медсестрой в больнице поселка Дарья. Работала в Жезказганском областном историко-краеведческом музее, заведовала отделом в Институте повышения квалификации сотрудников органов юстиции, государственных и иных организаций РК в Жезказгане. С 2005 по 2017 годы занимала руководящие должности в структуре Министерства культуры и спорта РК. Возглавляла департамент юридической службы, а затем культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК. До назначения занимала должность заместителя председателя Комитета культуры Министерства культуры и спорта РК.

Директором департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения назначен Серик Джартыбаев.

Джартыбаев Серик Тлеуханович родился в 1981 году. Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, Университет Лидса (University of Leeds) в Великобритании. Трудовую деятельность начал в 2003 году учителем истории и географии Розовской средней школы Павлодарского района Павлодарской области. Был преподавателем, заместителем директора в Красноармейском аграрно-техническом колледже, директором Чернорецкой общеобразовательной школы №1, Ефремовской общеобразовательной школы в Павлодарском районе. Занимал должности начальника управления анализа и коммуникаций в Kasipkor Holding в Астане, директора колледжа ПГУ им. С. Торайгырова в Павлодаре, руководителя Высшего инновационного аграрного колледжа «Ertis» Павлодарского района. Был депутатом маслихата Павлодарской области. С октября 2020 года по настоящее время занимал должность директора Колледжа информационных технологий в Павлодаре.

Заместителем акима Кызылординской области назначен Мейрамбек Шермаганбет.

Шермаганбет Мейрамбек Зинабдинович родился в 1972 году. Окончил Кызылординский государственный университет им.Коркыт Ата по специальностям «История», «Экономика», Международный Казахско-Турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Яссауи по специальностям «Юриспруденция». Кандидат педагогических наук. Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем истории средней школы № 239 Жанакорганского района. В разные годы работал в аппарате акима Жанакорганского района, занимал должности заместителя руководителя аппарата акима Кызылординской области, руководителя областных управлений по образованию, развитию языков, руководителя департамента по контролю в сфере образования по Кызылординской области. С 2016 по 2021 годы работал акимом Кобдинского района Актюбинской области, заместителем акима Актюбинской области. С июля 2022 года по настоящее время занимал должность руководителя Управления образования Кызылординской области.

Руководителем управления по делам религии Кызылординской области назначен Динмухамед Ермеков.

Ермеков Динмухамед Жандарбекович родился в 1992 году в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «юриспруденция», Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, магистр экономики и бизнеса по специальности «финансы». Трудовую деятельность начал в 2014 году с должности юриста в ТОО «Парасат». Работал в аппарате акимата Жамбылского района Алматинской области, в структуре министерств по инвестициям и развитию РК, национальной экономики РК, оборонной и аэрокосмической промышленности РК. Занимал должности главного эксперта в отделе внешнеэкономического сотрудничества и протокола Канцелярии Премьер-Министра РК, эксперта в отделе государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. С февраля 2023 года был заместителем акима города Кызылорды, где курировал сферы сельского хозяйства и земельных отношений, экономики и финансов, предпринимательства, промышленности и туризма.

Акимом Кегенского района Алматинской области назначен Нурбакыт Тенизбаев.

Тенизбаев Нурбакыт Молдахметулы родился в 1983 году в Алматинской области. Имеет степень бакалавра высших учебных заведений по специальностям «Физическая культура и спорт», «Таможенное дело», «Преподаватель физической культуры, тренер по борьбе», «Использование и организация движения транспорта», в 2014 году получил степень магистра по специальности «Педагогические науки». Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности спортивного инструктора федерации греко-римской борьбы Республики Казахстан. В разные годы работал на должностях инструктор по греко-римской борьбе управления национальных сборных команд и спортивного резерва города Астаны, методист Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №12 департамента физического воспитания и спорта РК, заместитель директора по образования и спорта, занимал должность директора Алматинской областной высшей школы спортивного мастерства, также работал депутатом маслихата Панфиловского района. С октября 2018 года работал начальником управления физической культуры и спорта Алматинской области. Является борцом греко-римского стиля, чемпионом мира среди молодежи (Стамбул, 2003), серебряным призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира 2009 года, двукратным чемпионом Азии, заслуженным мастером спорта Казахстана. Кавалер ордена «Почет».

Президентом АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова назначен Азамат Сатыбалды.

Азамат Сатыбалды родился 2 ноября 1977 года в селе Турар Рыскулов Меркенского района Жамбылской области. Окончил Казахскую национальную академию искусств имени Жургенова по специальности «актер театра и кино». Трудовую деятельность начал в июне 2000 года в качестве артиста Костанайского областного казахского театра драмы. Долгое время работал в Казахском государственном академическом театре драмы им. М. Ауэзова, 3 года руководил Казахским государственным академическим театром для детей и юношества им. Габита Мусрепова. Ранее работал ректором Казахской Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова.

Председателем правления некоммерческого акционерного общества «Государственный центр поддержки национального кино» назначен Курманбек Жумагали.

Жумагали Курманбек Жумагалиевич родился 27 августа 1985 года. Окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая. Имеет почти 10-летний опыт работы в сфере масс-медиа и телеменеджмента. Был ведущим на телеканале «Хабар», занимал руководящие должности в структуре телеканала «Қазақстан», возглавлял пресс-службу акимата Карагандинской области, был советником акима Карагандинской области. Руководил управлением внутренней политики Мангистауской области, занимал должность директора ТОО «Қазақ радиолары», генерального директора телеканала «Астана», генерального директора медиахолдинга «31».