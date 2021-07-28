Новые кадровые назначения произвели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области на заседании акимата представил новых руководителей управления сельского хозяйства и земельных отношений и региональной палаты предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управление возглавил Мейрам Мендыбаев. Уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Петропавловский учетно-экономический техникум по специальности «техник-строитель», Кокшетауский университет по специальности «юриспруденция», Северо-Казахстанский профессионально-педагогический колледж по специальности «землеустройство».

В разные годы работал районным архитектором, главным специалистом Северо-Казахстанского областного Комитета по управлению земельными ресурсами, начальником отдела земельных отношений района М. Жумабаева, заместителем начальника отдела земельных отношений Петропавловска, управления земельных отношений, руководителем управления земельной инспекции.

Бывший руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Ерболат Бекшенов в июне возглавил Айыртауский район.

Региональной палатой предпринимателей теперь руководит 32-летний Алибек Ашметов. До настоящего назначения занимал должность руководителя аппарата НПП РК «Атамекен».



