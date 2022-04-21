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    14:51, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Новые кабинеты инклюзии откроют в регионах Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В прошлом году в Костанайской области были открыты четыре кабинета инклюзии. В этом году планируется открыть еще девять. Это поможет детям с особыми потребностями социализироваться в школах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В 2021 году открыты два новых кабинета психолого-педагогической коррекции, теперь их в области 14. Также открыты четыре кабинета поддержки инклюзии и два ресурсных центра, интернат для Аркалыкской специальной школы.

    «Важным достижением стало открытие класса предшкольной подготовки для слабовидящих детей в Костанайском специальном комплексе,- отметила руководитель отдела нравственно-духовного развития личности, самопознания управления образования области Карлыгаш Мурзажанова. - В 2022 году планируется открыть девять кабинетов поддержки инклюзии, а значит более 300 детей с особыми потребностями смогут обучаться и общаться со сверстниками для активной социализации в школах области».

    Для организации летнего отдыха особенных детей ведомством также реализуется проект госсоцзаказа. 100 детей и 100 сопровождающих в период с апреля по ноябрь смогут получить оздоровление в реабилитационном центре «Хатико» общественного фонда «Перекресток». На отдых особенных детей ведомством выделено 12 млн тенге.

    Вместе с тем, одной из важных задач в ведомстве отмечают вопрос устройства детей в семьи, развитие его альтернативных форм: гостевая семья, патронат, опека. Благодаря работе в этом направлении за последние пять лет в Костанайской области уже закрыто пять организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Костанайская область Образование
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