+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 8 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новые исторические сериалы презентовал телеканал Qazaqstan

2 Декабря 2021 19:22
Поделиться:
Новые исторические сериалы презентовал телеканал Qazaqstan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В «Казмедиацентре» прошла презентация телесериалов от телеканала «Qazaqstan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мы всегда готовы к конструктивной критике – Аида Балаева
За пять лет в Казахстане снято более 250 сериалов Благодаря дальновидности Елбасы Казахстан снял с повестки дня вопрос о делимитации госграниц - Еркин Абиль Что сдерживает работу по реабилитации жертв политрепрессий, рассказали ученые в Атырау

В канун 30-летия Независимости телеканал «Qazaqstan» делает подарок своим зрителям. В «Казмедиацентре» были представлены телесериалы «Жәңгір хан. Сарай сыры», «Ахмет. Ұлт ұстазы», «Домалақ ана», «Тәшенев. Тайталас», «Қаныш. Қазына», «Мұқағали. Бұл ғасырдан емеспін».

В мероприятии приняли участие вице-премьер РК Ералы Тугжанов, министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители кинематографа и СМИ.

«За 30 лет Независимости мир увидел, как вырос дух казахов, как развился язык и самосознание народа. Думаю, не будет преувеличением сказать, что произведения, которые нам представляют сегодня, являются значительным результатом нашего независимого развития. Это наша реальная жизнь. Это наша реальная история. Вы видите, что здесь описываются трудные периоды жизни казахского народа. Например, все вы хорошо знаете, какие политические вопросы раскрывает фильм «Тәшенев. Тайталас»», – сказал Е.Тугжанов.

По его словам, не случайно отдается приоритет историческим сериалам. Долг современного поколения – показать масштабность исторических деятелей, ведших народ в наиболее трудные периоды истории.

«Думаю, что наше Министерство информации и общественного развития работает замечательно. Считаю большим достижением то, что к 30-летию Независимости подготовлены такие ценные произведения, которые найдут путь к сердцу народа. Сделан большой шаг на этом пути. Возможно, будут обсуждения, будут высказываться разные мнения. И все же, уверен, что народ будет единодушен. Потому, что мы, по мере сил, должны показать людям реальную историю», – подчеркнул вице-премьер.



Подписывайтесь на наш канал:

#СМИ   #История Казахстана   #Связь, ТВ, IT  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
Мы всегда готовы к конструктивной критике – Аида Балаева
За пять лет в Казахстане снято более 250 сериалов
Благодаря дальновидности Елбасы Казахстан снял с повестки дня вопрос о делимитации госграниц - Еркин Абиль
Что сдерживает работу по реабилитации жертв политрепрессий, рассказали ученые в Атырау
Популярное
1 Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
2 Когда запустят новые станции метро в Алматы
3 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
4 753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
5 Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман
6 Парня и девушку сбили в Семее
Читайте также
Что сдерживает работу по реабилитации жертв политрепрессий, рассказали ученые в Атырау
Столица Казахстана – исторический проект Елбасы
Через русский язык мы вышли на мировую культуру - Елбасы
Когда запустят новые станции метро в Алматы
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман
Парня и девушку сбили в Семее
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив