Новые инвестпроекты презентованы в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – На заседании регионального Совета по привлечению инвестиций, улучшению инвестиционного климата и продвижению экспорта ЗКО под председательством акима области Гали Искалиева был рассмотрен ряд инвестиционных проектов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Новые инвестпроекты по строительству микрорайона «Акжайык», созданию малой индустриальной зоны в п. Деркул и строительству овощехранилища были рассмотрены с участием представителей управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, АО «СПК «Акжайык», АО «Фонда «Даму» по ЗКО, Фонда гарантирования жилищного строительства и директоров ряда предприятий региона.

В новом микрорайоне «Акжайык» в Уральске планируется возведение порядка 1300 многоквартирных домов, которые будут реализованы через АО «Жилстройсбербанк», государственные программы «7-20-25», «5-10-20» и другие программы банков второго уровня. Территория нового микрорайона уже подготовлена и оснащена подводящими и магистральными инженерными сетями.

«Подписан меморандум между акиматом области и АО «Жилстройсбербанк» о намерении строительства жилья и кредитовании вкладчиков. Приглашаем принять участие в строительстве нового микрорайона «Акжайык» крупных застройщиков. Разработаны механизмы гарантии жилищного строительства. Также строительство жилых домов возможно и с привлечением долевых участников, которые могут приобрести земельные участки по кредитам банков второго уровня под строительство жилья через аукцион или механизмы кредитования АО «СПК «Акжайык», – отметил аким области.

Еще один инвестпроект представил ИП «ZemProm». Это строительство малой индустриальной зоны на 3 гектарах земли в п. Деркул г. Уральска. Он рассчитан на стимулирование развития малого и среднего бизнеса путем предоставления в аренду помещений с коммуникациями на льготных условиях. Инвестором запланировано строительство ангаров на площади 1 га земельного участка, а также организовать производство товарного бетона и ЖБИ на 1,5 га земли. Также будут построены склады и стоянка для спецтехники. Предоставление производственных площадей в аренду на льготных условиях будет осуществляться по согласованию с АО «СПК «Aкжайык». В ангарах, кроме производственных площадей, будут предусмотрены и административные помещения для участников малой индустриальной зоны. При обсуждении проекта было принято решение доработать некоторые проблемные моменты и вынести на следующее заседание.

Третий инвестпроект предложило ТОО «Baystone». Строительство овощехранилища навального типа хранения с автоматической системой вентиляции на 4000 тонн и цехом по переработке, фасовке и упаковке. Оно будет расположено в Январцевском сельском округе, в с. Январцево. Подана заявка на финансирование в АО «Аграрная кредитная корпорация», проектные работы сейчас уже на стадии завершения.





Автор: Жанна Балыкова