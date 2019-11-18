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вчера 12:50
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Новые инвестпроекты Хорватии будут реализованы в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Новые инвестиционные проекты республики Хорватия будут реализованы в Актюбинской области. Об этом рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Хорватии в РК Рефик Шабанович на встрече с акимом области Ондасыном Уразалиным, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима.
В ходе двусторонней встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Хорватией и Актюбинской областью.
«20 октября 2019 года исполнилось 27 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. В знак особых отношений и дружбы в апреле состоялось официальное открытие Посольства Республики Хорватия в городе Нур-Султан. Я уверен, что ваше назначение на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла будет гарантом плодотворного сотрудничества. В 2015 году в Актобе открылось Почетное Консульство Республики Хорватия. Мы намерены усилить взаимодействие по всем направлениям, особенно развитие межкультурных и социально-экономических отношений», - подчеркнул О.Уразалин.
Ондасын Уразалин также рассказал, что Актюбинская область является инвестиционно-привлекательным регионом, что обусловлено уникальным сочетанием выгодного экономико-географического положения, развитого промышленного потенциала, а также обеспеченностью транспортными и коммуникационными системами. За последние 5 лет инвестиции в основной капитал области составили порядка 1,7 трлн тенге, в том числе 639 млрд тенге приходятся на долю прямых иностранных инвестиций. «Надеюсь, что сегодняшняя встреча и в целом ваш рабочий визит в регионе поднимут отношения между Республикой Хорватия и нашим регионом на новый уровень», - сказал Ондасын Уразалин.
В свою очередь, Рефик Шабанович отметил о перспективах сотрудничества между двумя странами и реализации новых инвестиционных проектов на территории региона. За 8 месяцев 2019 года товарооборот между Республикой Хорватия и Актюбинской областью составил 545 тысяч долларов США.
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