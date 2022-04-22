Новые инвестиционные возможности Казахстана обсудили в Лондонском Сити

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Лондонский Сити рассматривает Казахстан в качестве важного стратегического партнера в реализации договоренностей по «зеленой экономике», достигнутых в ходе Саммита ООН по вопросам изменения климата (КС-26) в ноябре 2021 года в Глазго. Об этом заявил лорд-мэр Лондонского Сити Винсент Кивни в ходе встречи с послом Казахстана в Великобритании Ерланом Идрисовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В ходе переговоров в исторической резиденции лорда-мэра «Мэншн хаус» в финансовом центре британской столицы Ерлан Идрисов подробно проинформировал главу британской корпорации о новом экономическом курсе нашей страны и реализации крупномасштабных реформ в рамках строительства Нового Казахстана.

Стороны обсудили динамичное развитие двусторонних торгово-экономических связей, значимую роль Сити в развитии рынков финансовых услуг Казахстана, a также в инновационном и технологическом развитии страны. Было отмечено многолетнее плодотворное сотрудничество казахстанских организаций с ведущими финансовыми институтами Сити, такими как TheCityUK, Лондонская фондовая биржа и др.

Отдельное внимание было уделено важности продолжения совместной работы по укреплению Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), функционирующего на принципах и нормах английского права и ставшего важной площадкой для привлечения зарубежных инвестиций. Лондонский Сити сыграл значительную роль в становлении и развитии МФЦА с момента объявления о его создании в 2015 году.

Посол сообщил о мерах, принимаемых Правительством РК, по улучшению инвестиционной привлекательности страны, уделив особое внимание укреплению человеческого потенциала и внедрению стандартов экологического, социального и корпоративного управления в экономике и инвестиционной политике.

Е. Идрисов отметил, что, несмотря на январскую трагедию, Казахстан остается инвестиционно привлекательной страной, стремящейся к последовательным позитивным изменениям для создания благоприятного бизнес-климата в соответствии с лучшими стандартами и международным опытом.

Казахстанский дипломат подтвердил готовность нашей республики к углублению сотрудничества с Сити в различных отраслях с целью дальнейшего расширения казахстанско-британского экономического партнерства.

Кроме того, посол РК пригласил лорда-мэра Сити принять участие в ежегодной международной конференции Astana Finance Days, проведение которой запланировано на 28-30 июня 2022 года.

Визиты в Казахстан стали доброй традицией для глав Лондонского Сити. Ранее нашу страну посещали такие лорды-мэры, как сэр Майкл Сэйвори (2005), сэр Дэвид Брюэр (2006), сэр Джон Статтард (2007), Иан Лудер (2009), сэр Дэвид Вуттон (2012), дама Фиона Вульф (2014) и Эндрю Пармли (2017).

Также Казахстан дважды был представлен на одном из старейших традиционных фестивалей – параде лорда-мэра Лондонского Сити – в 2006 и в 2019 годах, удивив гостей и жителей столицы Великобритании колоритной программой, основанной на фольклорных мотивах.



