Новые идеи и решения будут реализовываться в рамках благоустройства и озеленения Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице Казахстана завершил работу форум городов-побратимов, посвященный 25-летнему юбилею Астаны. По итогам обсуждений был подписан ряд документов, которые призваны улучшить дальнейшую работу по благоустройству и озеленению столицы Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая на форуме Президент РК Касым-Жомарт Токаев поблагодарил строителей Астаны.

«Сегодня здесь собрались мэры городов-побратимов. К нам в столицу прибыли высокие гости из разных стран. Хотел бы выразить признательность всем участникам. В этом году наша столица отмечает значимую дату – 25-летний юбилей. Четверть века назад столица была перенесена из белоснежных предгорий Алатау в бескрайние степи Сарыарки. На побережье Есиля был заложен фундамент нового города. В этом зале присутствуют бывшие акимы столицы, почетные граждане города, ветераны труда, деятели культуры, науки и спорта, ученые, педагоги, государственные служащие. Все они принимали активное участие в строительстве Астаны, ставшей оплотом Независимого Казахстана, внесли большой вклад в превращение провинциального советского городка в современный мегаполис. Выражаю вам искреннюю благодарность. Безусловно, возведение Астаны стало одним из самых значимых событий в истории Независимого Казахстана», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что главным показателем успешности мегаполисов должно выступать качество жизни их жителей.

«У нашей столицы – светлое будущее. Поэтому мы уделяем особое внимание реализации идеи «зеленого города». Наша столица должна, прежде всего, стать комфортным городом для проживания его жителей. Кроме того, Астана – крупнейший финансовый центр региона. Свыше 2000 компаний из 75 стран мира выбрали для ведения своего бизнеса Международный финансовый центр «Астана». Сегодня МФЦА привлек 8 миллиардов долларов инвестиций в нашу страну. Это хороший показатель. Мировые политики называют Астану площадкой мира, здесь налаживают диалог и находят пути к взаимопониманию страны, имеющие самые разные позиции и интересы. Убежден, что столица продолжит свое развитие как важный центр нашего геополитического региона», - добавил Глава государства.

Как отметил Президент РК, динамичное и устойчивое развитие городов в современном высококонкурентном и быстро меняющемся мире обретает особое значение.

«Столицы и крупные мегаполисы являются средоточием политической, экономической и культурной жизни, играя роль флагманов поступательного прогресса государств. Они аккумулируют в себе мощный созидательный потенциал, притягивая инвестиции, инновационные технологии и, самое главное, – человеческий капитал. Именно люди, их творческая энергия, уникальные знания, креативные идеи и патриотизм являются ключевым фактором успеха наций. Поэтому вопросы эффективного управления городами и системного изучения актуальных трендов в урбанистике становятся стратегически важными для каждой страны, устремленной в будущее, и конечно, для Казахстана», - добавил К. Токаев.

Однако, как считает Глава государства, внушительные цифры не всегда свидетельствуют о гармоничном развитии города.

«Главным показателем успешности мегаполисов, на мой взгляд, должно выступать качество жизни их жителей. Поэтому при возведении и благоустройстве нашей столицы мы должны следовать принципу «не человек для города, а город для человека»», - подчеркнул Глава государства.

По его словам, у всех жителей города должен быть равный доступ к объектам образования, здравоохранения, культурно-досуговым учреждениям, паркам и общественным пространствам.

В заключении Касым-Жомарт Токаев заявил, что сегодня Астана – это город больших возможностей, где каждый гражданин может реализовать свой потенциал, построить карьеру, воплотить в реальность свои идеи и мечты.

В свою очередь аким столицы Женис Касымбек подчеркнул, что Астану сегодня по праву называют сердцем Евразии.

«Мы с гордостью называем нашу столицу сердцем Евразии. В течение веков на казахской земле пересекались представители различных этносов, формируя единую нацию. И в этом единстве – наша сила. Если сравнивать с другими городами мира, Астану можно считать одним из самых быстрорастущих городов. Мы все понимаем, что города – это будущее человечества. Глобальная сеть городов стала экономической и политической основой новой реальности. Крупные города стали драйверами роста экономики», - сказал Женис Касымбек.

Аким Астаны отметил, чтобы быть в тренде, мы должны обеспечивать высокое качество жизни, создать условия для того, чтобы люди хотели работать в нашем городе: вести бизнес, безопасно и комфортно жить.

Было сообщено, что за 25 лет валовый продукт города составил 10 трлн тенге. За это время в столицу привлечены свыше 14 млрд долларов иностранных инвестиций.

«Город Астана сегодня принимает столицы мира и глав муниципалитетов. Сегодняшний форум проходит по особому случаю – 25-летие Астаны. Форум городов-побратимов особенно важен для нашей развивающейся столицы в числе мировых городов. Для нас особая честь, что в работе форума принимают участие главы 17 муниципалитетов из 13 стран мира. Мы высоко ценим участие каждого из вас. Уверен, что этот форум будет развивать взаимное сотрудничество и вместе с тем сформирует новую модель развития. Город Астана – один из важных проектов нашей страны», - отметил Женис Касымбек.

Аким Астаны также добавил, что за 25 лет валовый продукт города составил 22 млрд долларов или 10 триллионов тенге, а промышленность достигла 4,3 млрд долларов.

В рамках форума были обсуждены актуальные вопросы развития городов и их роли в современном глобальном мире, как главных центров роста и инноваций. В рамках деловой программы Форума сотоялись 8 панельных сессий по различным отраслям:

1). «Цифровая трансформация городов: инновационные проекты, программы и технологии»;

2). «Инвестиции в города как ключевой драйвер роста экономики»

3). «Городское планирование, ориентированное на будущее»;

4). «Мировой рынок медицинского туризма: проблемы и драйверы роста»

5). «Астана на карте медицинского туризма»;

6). «30-летие Болашак»: вклад в человеческий капитал Астаны и развитие трудовых ресурсов.

7). Международный научно-практический симпозиум «FUTURE SMART MEGACITIES»;

8). Международная научно-практическая конференция «Бозок в истории урбанизированных пространств средневековой Евразии».

Международные сессии прошли с участием мэров городов-побратимов, авторитетных экспертов из 15 стран мира, лидеров мирового бизнеса, финансовых институтов, государственных и научных деятелей, представителей неправительственных и международных организаций, местных и зарубежных СМИ.

Отметим, что у нашей столицы появились новые города-побратимы. В частности, Астана и будущая столица Индонезии Нусантара стали городами-побратимами.

Глава администрации строящейся будущей столицы Индонезии - Нусантары - Бамбанг Сусантоно и аким города Астаны Женис Касымбек подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому столицы стали городами-побратимами.

В свою очередь вице-мэр Белграда Весна Видович заявила, что Астана и Белград становятся важнейшими центрами в своих регионах.

«У нас нет нерешенных вопросов. Мы взаимно заинтересованы в дальнейшем продвижении политического диалога на высшем уровне, а также развитии двустороннего сотрудничества, особенно торгово-экономических отношений. Мы высоко ценим поддержку Казахстаном территориальной целостности Сербии, международного права. Два наших города – Астана и Белград - прописали протокол о сотрудничестве в 2016 году, и с тех пор мы интенсивно сотрудничаем во многих сферах. В Астане есть улица нашего знаменитого ученого Никола Теслы. А в Белграде установлен памятник великому поэту Жамбылу Жабаеву. Республика Сербия имела свой павильон на крупной выставке «ЭКСПО-2017», а Белград будет хозяином специализированной выставки в 2027 году. Мы рассчитываем на то, что вы передадите нам свой организаторский опыт, в свою очередь, мы с радостью ждем встречи с вами в Белграде», - отметила Весна Видович.

Спикер подчеркнула, что Белград и Астана в последние годы переживают быстрый экономический рост и ускоренное развитие.

Гость из США, глава образовательного центра Steppe Global Education Джоэл Эриксон поделился своими впечатлениями об Астане на форуме городов-побратимов. По его словам, дома в столице выглядят одинаково и было бы неплохо привлечь художников для их дизайна,

«Ваши квартиры выглядят одинаково. И это, конечно, чуть скучно. Но у нас в США, честно говоря, та же самая проблема. Строят новые квартиры, и они выглядят одинаково. Нужна разнообразность, может быть, нужно внедрить художников, чтобы неформальный сектор мог включиться тоже», - сказал Джоэл Эриксон.

Также гостя обрадовало то, что в столице увеличивается число кафе, развиваются зеленые зоны.

«Я работаю в сфере образования, поэтому мне было бы интересно посмотреть на ваши кампусы. Если у вас есть зоны для инноваций, их можно было бы внедрить в разный неформальный сектор», - добавил он.

По итогам работы форума был подписан ряд документов городов-побратимов: подписаны декларации о сотрудничестве по благоустройству Астаны.

В частности были подписаны декларации о сетевом научном, образовательном и проектном сотрудничестве в целях реализации мероприятий концепции благоустройства и озеленения города Астаны.

Со стороны акимата Астаны декларацию подписал руководитель центра урбанистики Елнар Базыкен. Другими подписантами стали председатель правления-ректор Казахского агротехнического исследовательского института Канат Тиреуов и директор аграрно-технологического института РУДН (Россия) Эльвира Довлетярова, также представитель компании «Brit academy» Болат Жансугуров.

Стороны договорились о разработке и реализации научно-исследовательских проектов по благоустройству и озеленению Астаны, в рамках которых партнеры будут играть ключевые роли в обмене опытом, трансфере компетенций и технологий в тесном сотрудничестве с администрацией, научным сообществом и жителями города.