Новые гала-программы с дебютами артистов представят на сцене «Астана Опера»

НУР-СУТАН. КАЗИНФОРМ - Прославленная балерина, Народная артистка России, художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратова представляет новые двухчастные гала-программы 20 и 23 февраля на сцене Большого зала «Астана Опера», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

Первая серия гала-балетов, состоящая из 6 увлекательных программ, прошла в театре с начала 8 сезона, второй блок ярких и запоминающихся гала стартует в феврале и будет длиться до завершения сезона.

Художественный руководитель балетной труппы «Астана Опера» Алтынай Асылмуратова откроет ценителям высокого искусства новые имена артистов, а также познакомит с шедеврами мировой современной хореографии, которые будут гармонично сочетаться с классическими и национальными номерами.

Основной акцент Алтынай Асылмуратова сделала на молодых солистах. Трио из балета «Фея кукол» Й. Байера представят дебютанты Нурай Нурсафина, Диас Курмангазы, Жансерик Ахметов. Анастасия Заклинская и Олжас Тарланов впервые выйдут на сцену в Па-де-де из балета П.Чайковского «Спящая красавица». Снискавшая любовь балетоманов, подающая большие надежды солистка Шугыла Адепхан дебютирует в роли Фригии из балета «Спартак» А. Хачатуряна. Кроме того, артистка впервые исполнит Па-де-де из балета «Дон Кихот» Л.Минкуса со своим партнером Сериком Накыспековым. Прима-балерина столичной труппы Айгерим Бекетаева дебютирует в Па-де-де из балета Р.Дриго «Талисман» в паре с премьером Бахтияром Адамжаном.

«Адажио из балета «Спартак» я репетировала еще в прошлом году, но мне сказали, что Фригия эмоционально тяжелая партия и для нее еще нужно «созреть». Очень важно прочувствовать любовь и передать весь спектр переживаний. В этом году мне доверили воплотить этот образ на сцене, за что я очень благодарна Алтынай Абдуахимовне. Работать с ней – это огромная школа, она исполнила практически весь мировой репертуар. Перенимать ее опыт – большое везенье», - поделилась Шугыла Адепхан.

«В двух дебютах моим партнером будет выступать прекрасный танцовщик – солист нашей труппы Серик Накыспеков, который уже не раз исполнял эти масштабные балеты. Если говорить о первой героине – Фригии, то она очень близка мне по духу, по настроению, так как я люблю лирические партии. Вторая моя героиня – Китри из балета «Дон Кихот». Для меня было неожиданно узнать, что я буду исполнить Па-де-де из этого балета, потому что считала, что это достаточно сложная партия, которую называют «балеринской», то есть ее доверяют уже состоявшимся артисткам. Эту героиню нужно представлять на сцене с большим вкусом, демонстрировать свой опыт, мастерство техническое и актерское. В процессе репетиций поняла, что справлюсь с ней, мне очень понравилась эта героиня, она не похожа ни на одну, что я исполняла до этого. В целом, считаю, что очень важно начинать знакомство с партиями именно с гала-программ, чтобы почувствовать характер персонажа, глубже понять сам танец и уже потом полноценно вести спектакль», - заключила Шугыла Адепхан.

20 и 23 февраля, помимо интересных хореографических номеров, вошедших в первые отделения гала, вниманию публики предложат одноактные балеты «Сколько длится сейчас?» в хореографии Раймондо Ребека (20 февраля) и «Шехеразада» в хореографии Михаила Фокина (23 февраля).

В Гала-балетах также принимают участие Гаухар Усина, Анель Рустемова, Рустем Сейтбеков, Арман Уразов, Еркин Рахматуллаев, Далер Запаров, Айбар Токтар, Олжас Маханбеталиев, Жанибек Иманкулов, Марико Китамура, Ильдар Шакирзянов, Еркежан Жунусова, Султанбек Гумар, Назира Заетова и многие другие.

Симфонический оркестр «Астана Опера» выступит под управлением дирижера Армана Уразгалиева.