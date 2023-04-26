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Новые форматы сотрудничества обсудили казахстанские дипломаты с кыргызскими экспертами

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
26 Апреля 2023, 21:26
Новые форматы сотрудничества обсудили казахстанские дипломаты с кыргызскими экспертами

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Бишкеке, в культурном центре имени Абая Кунанбаева, состоялся круглый стол, посвященный новым форматам казахстанско-кыргызского сотрудничества в контексте влияния политических и экономических процессов в Центральной Азии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии, организованном Посольством Казахстана в КР, приняли участие общественно-политические деятели, представители бизнеса, медиа и экспертного сообществ Кыргызстана.

С приветственным словом выступил советник-посланник ПРК в КР Асхат Сыздықов, который проинфомировал участников об итогах прошедших парламентских выборах РК, а также подробно остановился на важных аспектах казахско-кыргызских отношений.

«Продвижение новых реформ в Казахстане и их реализация откроет перед нами новые большие возможности для укрепления и углубления казахско-кыргызских отношений. Казахстан всегда был заинтересован в стабильном и благополучном развитии ближайших соседей, укреплении взаимного доверия и признании общих интересов. Во многом это связано с тем, что многие проблемы региона носят трансграничный характер, решить который можно только совместными усилиями. Прошедшие годы продемонстрировали незыблемость многовековой дружбы и добрососедства, что подтверждается в принятых ключевых двусторонних документах. Между двумя странами установлен устойчивый и всеобъемлющий политический диалог на всех уровнях. Отсутствие политических разногласий, а также достигнутых договоренностей между главами государств свидетельствует о поступательном развитии и укреплении двусторонних отношений. Одним из важных аспектов казахско-кыргызского партнерства является дальнейшее углубление межпарламентского взаимодействия. Кыргызстан является важным торгово-экономическим, инвестиционным партнером Казахстана», - рассказал казахстанский дипломат.

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Главный редактор ИА «Bulak.kg» Семетей Карыпкулов в своем докладе отметил, что политическая, экономическая и социальноя стабильность в регионе напрямую зависит от ситуации в соседних странах.

«После прошедших трагических событий сложно было представить, что Казахстан совершит беспрецедентный, исторический рывок политической модернизации и демократизации. Мы стали свидетелями того, что за год, судя по количеству реформ и выборов, Казахстан стал фактически новым государством. В стране проходит комплексная политическая модернизация, уникальная по своим масштабам и глубине. Руководство братского народа строит новый Справедливый Казахстан. За год было много сделано, прошла конституционная реформа, которая ознаменовала переход от суперпрезидентской системы к президентской республике с сильным Парламентом. Произошла модернизация избирательного процесса и партийно-политической сферы, улучшение государственно-административного деления, усиление роли местного самоуправления, правозащитных институтов и институтов гражданского общества. Как представитель медиа сферы, особенно приветствую реформы, связанные с повышением конкурентоспособности и плюрализма СМИ», - отметил спикер.

По мнению эксперта, все инициативы главы государства Казахстана представляют собой выверенную программу реформ, направленных на серьезную трансформацию системы властных институтов. Все последние события в Казахстане открывают возможность для открытия новых горизонтов в отношениях между Казахстаном и Кыргызстаном.

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«Развитие реформы любой страны могут столкнуться с подавлением и разрушением со стороны различных негативных сил внутри страны и за рубежом. Верю, что главы государств Казахстана и Кыргызстана обязательно будут полагаться, в первую очередь, на энергию, талант и трудолюбие наших народов, чтобы совместно создать новую реальность во всех сферах жизни. Совместными усилиями Казахстан и Кыргызстан сумеют преодолеть любые трудности и сделать наши страны еще более политически и экономически сильнее, конкурентоспособнее и демократичнее», - убежден медиаэксперт.

Кыргызский политолог Эдиль Осмонбетов отметил, что за тридцать два года все страны Центральной Азии двигались по своей политической и экономической модели развития.

«Сегодня в Казахстане происходит политическая модернизация. За короткий период времени прошедшие референдум, президентские и парламентские выборы говорят о том, что страна хочет адаптироваться к новым геополитическим и геоэкономическим условиям. После долгого существования модели «сначала экономика, а потом политика», ситуация в Казахстане начала меняться. Без политики невозможно проводить экономические реформы», - сказал политолог.

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По мнению эксперта, в центральноазиатском регионе складывается совершенно новая геополитическая ситуация, идет формирование нового мирового порядка, оказывающее влияние на все страны мира.

«Динамика посещения глобальных и региональных игроков региона говорит о том, что ЦА находится уже в фокусе мировой политики. Это самый сложный период для всех наших стран. Мы не должны стать ареной для геополитических игр. Вызовы и угрозы, стоящие перед Казахстаном и Кыргызстаном, касаются всех стран региона. Настало время для выработки общей повестки дня», - считает Эдиль Осмонбетов.


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