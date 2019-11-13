Новые флюорограф, рентген-аппарат и ЛОР-комбайн появились в поликлинике Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для поликлиники города Кокшетау закупили новое оборудование – флюорограф, рентген-аппарат и ЛОР-комбайн, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, рентгеновский флюорографический цифровой аппарат «Жеңіс» отечественного производителя приобретен в связи с износом старого аппарата 2002 года выпуска.

«Запуск нового оборудования позволит нам значительно увеличить объем и обеспечить быструю, легкую, безопасную, с минимальным облучением и рентгеновской нагрузкой диагностику заболеваний органов грудной клетки и черепа. Теперь флюорографическое обследование занимает 3 минуты вместо ранее 10 минут, в более комфортных и безвредных условиях. Кабина аппарата оснащена системой видеонаблюдения, которая позволяет рентген лаборанту контролировать положение и состояние пациента, не покидая рабочего места», - пояснила заведующая отделением Алия Нугметова.

Также произведен в Казахстане и рентгеновский диагностический комплекс «АРТДИАГНОСТ-8».

«Его «коллега» пробыл в эксплуатации более 25 лет (с 1993 года) и давно был готов отправиться на заслуженный отдых. С помощью передовых функций нового аппарата имеется возможность проведения многих видов диагностики. Многофункциональный, компактный и мощный рентгенодиагностический комплекс, снабженный телеуправляемым поворотным столом и поворотным штативом, позволяет проводить автоматизировано исследования в вертикальном и горизонтальном положениях, создавая комфортные условия при обследовании. Компьютерная обработка улучшает изображение, в результате чего выявляются даже мелкие изменения и оценивается структура патологий», - рассказала пресс-секретарь ведомства Фатима Россолова.

Если у рентгена и флюорографического аппарата в поликлинике есть предшественники с солидным сроком службы, то ЛОР-комбайн появился здесь впервые.

«С помощью этого оборудования теперь можно проводить все диагностические исследования уха, горла и носа, особенно гортани (вплоть до выявления доброкачественных и злокачественных опухолей), осмотр задних отделов носоглотки (выявление опухоли аденомы и т.д.), а при необходимости и операционные вмешательства: от промывания уха и миндалин до удаления полипов и операций на гайморовых пазухах. При воспаленных миндалинах с помощью специальной насадки и вакуума убираются все гнойные пробки, закупорившие железы, при гайморите быстро и без боли промоем гайморитные пазухи и насадкой распылителем проведём орошение уха или носа антисептическими, антибактериальными препаратами, а с помощью специальной насадки-пистолетика промоем уши и прочистим ушные пробки», - поделился доктор с многолетним стажем Канат Есенгожин.

По словам медика, аппарат автоматически разогревает воду до температуры в 36,6 градусов, чтобы телу она ощущалась максимально комфортной.

Как добавили в ведомстве, в городской поликлинике уже начали применять новую медтехнику, и жители областного центра могут ощутить её преимущества на себе.



