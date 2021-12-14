Новые фильмы и программы покажут казахстанцам ко Дню Независимости отечественные телеканалы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отечественные телеканалы «Qazaqstan» и «Хабар» представят вниманию зрителей новые фильмы и программы, посвященные 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На телеканале «Хабар» с 29 ноября транслируется документальный фильм «Елбасы. Летопись независимости». Фильм посвящен 30-летию Независимости Казахстана и состоит из 15 серий. Все серии повествуют об исторических событиях, касающихся нашей страны, о становлении независимости. 17 декабря будет показана заключительная серия.

«Говорим о Казахстане», под таким названием с 13 декабря в 12:30 на телеканале «Хабар» идет показ цикла документальных программ с участием международных экспертов, работавших в разные годы в независимом Казахстане. В ходе программы герои дают эксклюзивные интервью, делятся своими мыслями, взглядами о Казахстане, рассказывают о проделанной в стране работе и ее результатах.

На этом же канале с 13 декабря к 30-летию Независимости Республики Казахстан транслируется документальный сериал «Еркіндік сезімдері». В проекте жители Казахстана, простые граждане делятся важными событиями и моментами жизни, которые запомнились им за годы суверенитета нашей страны. Заключительная серия состоится 18 декабря.

Еще один документальный фильм «Егемендік. Тәуелсіздікке дейінгі 418 күн» покажут на телеканале «Хабар» 16 декабря в 10:00. Фильм рассказывает о важных исторических моментах периода обретения независимости Казахстана.

18-19 декабря в 12:30 на телеканале «Хабар» покажут сериал, рассказывающий о жизненном пути Розы Баглановой.

Национальный телеканал «Qazaqstan» 17 декабря в 14:50 представит специальный проект ко Дню Независимости - документальный фильм «Желтоксан жаңғырығы». Фильм основан на архивных документах и фактических данных и посвящен 35-летию декабрьских событий 1986 года.

Национальный телеканал Qazaqstan также представит к 30-летию Независимости РК новый документальный фильм о государственной границе под названием «№9». Документальный фильм рассказывает об официальных переговорах Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева по закреплению границ республики. Документальный проект выйдет в эфир 16 декабря в 16:20.