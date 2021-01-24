Новые факты нарушения карантина выявили мониторинговые группы в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы провели очередной рейд в четырех районах Нур-Султана. По итогам проверки выявлен ряд ресторанов, кафе и караоке-баров, нарушивших карантинные меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В Нур-Султане мобильные группы продолжают выявлять и пресекать факты нарушения увеселительными заведениями запрета на работу.

К примеру, в районе Есиль бары «Chechil Pub», «The Дым», ресторан «Wok Wok Kitchen» нарушили временные ограничительные меры и масочный режим.

В Сарыаркинском районе, пренебрегая всеми запретами и санитарными нормами, функционировало заведение «7 казан», ресторан «Счастье», банный комплекс «Фазенда», гриль бар «Шашлыкофф» и магазин «Тогжан».









Схожая ситуация и в других районах столицы. Как отмечают члены мониторинговой группы, владельцы объектов малого и среднего бизнеса частенько препятствуют проведению проверки, не пуская проверяющих лиц внутрь заведения. Тем самым усугубляя свою вину. Между тем, по информации надзорных органов, за систематические нарушения карантинных мер нарушителей ждет суровое наказание.









В списке нарушений - проведение массовых мероприятий, несоблюдение режима работы, установленного количества посетителей (более 30), масочного режима работниками (официанты, продавцы) объектов, игнорирование запрета на работу развлекательных заведений.









В отношении 24 субъектов предпринимательства, которые несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности за нарушения ограничительных и карантинных мер и за невыполнение предписания, в специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султан направлено 30 материалов: это караоке бар «SOVA», караоке-бар «Жаным Сол», ночной клуб «Alanya» (ул. Манаса, 9/1), бар «Echo», ресторан «ZOLOTO», лаунд-бар «Сторис», кафе-бар «Tequila», ночной клуб «AURA ALANYA» (пр. Туран, 2), компьютерный клуб «Raspawn», бар «Abba», батутный центр «Kango», клуб «Icon», ресторан «ZOLOTO», ресторан - караоке «GINZA», игровой клуб «Hero», лаундж бар «Рыба моей мечты», магазин «Сатти», кафе «Графин», бар «Fashion bar», лаундж-бар «Qoyan», ресторан караоке «Alanya» (по пр. Кабанбай батыра, 2/1), ресто бар «Cabera», магазин «Табыс», ресто-бар «Экипаж».









Всего судом приостановлена деятельность 11 объектов и наложено административных штрафов на сумму 3 271 130 тенге.





Напомним, ранее был опубликован список объектов-нарушителей карантина в Нур-Султане.