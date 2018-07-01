Новые факты из жизни Шакарима Кудайбердиева стали известны в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее стали известны новые факты из жизни Шакарима Кудайбердиева, передает 24.kz.

В редком издании «Сельскохозяйственный обзор» 1914 года сотрудники библиотеки имени Абая обнаружили статистические сведения об ауле философа.

Известно, что на его зимовке имелись юрты и всевозможные жилые строения, в которых проживали 16 человек. В книге также имеются сведения о поголовье скота. В частности, одних овец в хозяйстве Шакарима насчитывалось около 400 голов. Отметим, что в честь 160-летия выдающегося казахского поэта и философа редкая книга впервые выставлена на всеобщее обозрение.



«Чем интересна это книга, что мы находим те сведения о Шакариме Кудайбердиеве, которые показывают, сколько лет он там жил. Например, есть одна строка, что там живут 4 поколения, что Шакарим это не первое поколение, то поколение, которое там описывается, уже четвертое. Еще говоря о скотоводстве, разводил Шакарим и верблюдов. Их немного - 8, в том числе до года два верблюжонка было, тем не менее, все эти сведения собраны скрупулезно», - отметила руководитель отдела обслуживания читателей библиотеки имени Абая Рахиля Адикаева.