Новые электростанции суммарной мощностью свыше 2 ГВт строят в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для покрытия среднесрочной потребности в электрической энергии прорабатывается ряд проектов в секторе генерации. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках работ по восстановлению и расширению действующих энергопроизводящих организаций, дополнительно будет обеспечен ввод порядка 2,3 ГВт. Кроме того, на различных стадиях реализации находятся проекты по строительству новых электростанций суммарной мощностью свыше 2 ГВт», - сказал Болат Акчулаков.

Большая часть из вышеуказанных проектов, по словам министра, предусматривает ввод угольной генерации.

«Доступность угля и развитая транспортная инфраструктура обуславливают надежность угольной генерации и низкую стоимость электроэнергии, что является основой для конкурентоспособности экономики. При реализации данных проектов будут применяться современные технологии, в том числе технологии «чистого угля», - добавил Болат Акчулаков.