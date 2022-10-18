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    11:48, 18 Октябрь 2022 | GMT +6

    Новые электростанции суммарной мощностью свыше 2 ГВт строят в РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для покрытия среднесрочной потребности в электрической энергии прорабатывается ряд проектов в секторе генерации. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках работ по восстановлению и расширению действующих энергопроизводящих организаций, дополнительно будет обеспечен ввод порядка 2,3 ГВт. Кроме того, на различных стадиях реализации находятся проекты по строительству новых электростанций суммарной мощностью свыше 2 ГВт», - сказал Болат Акчулаков.

    Большая часть из вышеуказанных проектов, по словам министра, предусматривает ввод угольной генерации.

    «Доступность угля и развитая транспортная инфраструктура обуславливают надежность угольной генерации и низкую стоимость электроэнергии, что является основой для конкурентоспособности экономики. При реализации данных проектов будут применяться современные технологии, в том числе технологии «чистого угля», - добавил Болат Акчулаков.


    Теги:
    Правительство РК Минэнерго РК Энергетика Правительство
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