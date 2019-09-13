Новые экспортные направления открыл для себя Казахстан в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках Евразийского экономического союза Казахстан открыл для себя новые экспортные направления. Об этом сообщил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Евгений Больгерт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Положительный момент (в рамках ЕАЭС), если говорить о перспективах, нам дает все-таки дополнительные возможности заключение совместного соглашения о зонах свободной торговли с Вьетнамом, Ираном и так далее. Там, где вообще у нас не было никакого экспорта, он появляется», - сказал Евгений Больгерт, выступая на диалоговой площадке с бизнес-сообществом Казахстана «Перспективы евразийской экономической интеграции».

Однако эксперт призвал быть внимательными в вопросах торговли.

«Надо очень внимательно смотреть за балансом при заключении этих соглашений, потому что по целому ряду продукций не удается нам отстоять позиции, то есть наши производители беспокоятся, что будет безбарьерно заходить продукция наших партнеров и мы будем тогда иметь сложности при конкурировании на внутреннем рынке», - подчеркнул Евгений Больгерт

Ранее член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Серик Жумангарин призвал казахстанские контролирующие органы соблюдать все процедуры и порядок при установлении ограничения на какой-либо товар в рамках ЕАЭС.