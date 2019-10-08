+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 23 °С
USD 389.00 EUR 426.85
RUB 5.99 CNY 54.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Новые экскурсионные программы представили в Библиотеке Елбасы

8 Октября 2019 14:25
Поделиться:
Новые экскурсионные программы представили в Библиотеке Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководство Библиотеки Елбасы и коллектив службы экскурсионной деятельности представили новые экскурсионные проекты, увлекательные квесты и музейные детские праздники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Казахстан намерен вступить в Международный совет музеев
Огромную кость доисторического животного обнаружили в Атырауской области Увековечить место Таласской битвы VIII века намерены в Жамбылской области 30 лет назад Тайказан вернули в Туркестан

«Многолетний опыт реализации обзорных, тематических и выездных экскурсий показал актуальность создания новых программ по привлечению посетителей в Библиотеку Елбасы. Основной контингент наших посетителей составляет молодежь, в том числе школьники и студенты. Хочется также отметить, что с каждым годом растет и количество иностранных туристов, посещающих нашу библиотеку»,- сказал директор ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» Амерхан Рахимжанов.

По его словам, в ходе экскурсий слушатели имеют уникальную возможность вблизи увидеть материалы, обычно находящиеся в музейных хранилищах.

«Выездные тематические экскурсии являются частью масштабного передвижного выставочного проекта Библиотеки Елбасы «Н. Назарбаев: эпоха, личность, общество». Проект включает в себя научно-образовательные и культурно-просветительские мероприятия. Главным событием проекта является фондовая выставка, представляющая собой последовательный развернутый показ роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева в судьбе независимого Казахстана. Также выездные экскурсии в рамках экскурсионной концепции «Тұңғыш» будут проводиться по темам: «Исторический выбор. Начало», «Исторический выбор. Восхождение», «Награда Президенту – признательность народу», «Атамекен», «Спортивная слава Казахстана». Помимо экскурсионного обслуживания, мы проводим научно-практические конференции, семинар-тренинги, лекции, конкурсы, кинопоказы»,- заключил Амерхан Рахимжанов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Культура, История Казахстана, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:

Автор:

Айгерим Ансаганова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив