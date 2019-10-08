Новые экскурсионные программы представили в Библиотеке Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководство Библиотеки Елбасы и коллектив службы экскурсионной деятельности представили новые экскурсионные проекты, увлекательные квесты и музейные детские праздники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многолетний опыт реализации обзорных, тематических и выездных экскурсий показал актуальность создания новых программ по привлечению посетителей в Библиотеку Елбасы. Основной контингент наших посетителей составляет молодежь, в том числе школьники и студенты. Хочется также отметить, что с каждым годом растет и количество иностранных туристов, посещающих нашу библиотеку»,- сказал директор ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы» Амерхан Рахимжанов.

По его словам, в ходе экскурсий слушатели имеют уникальную возможность вблизи увидеть материалы, обычно находящиеся в музейных хранилищах.

«Выездные тематические экскурсии являются частью масштабного передвижного выставочного проекта Библиотеки Елбасы «Н. Назарбаев: эпоха, личность, общество». Проект включает в себя научно-образовательные и культурно-просветительские мероприятия. Главным событием проекта является фондовая выставка, представляющая собой последовательный развернутый показ роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева в судьбе независимого Казахстана. Также выездные экскурсии в рамках экскурсионной концепции «Тұңғыш» будут проводиться по темам: «Исторический выбор. Начало», «Исторический выбор. Восхождение», «Награда Президенту – признательность народу», «Атамекен», «Спортивная слава Казахстана». Помимо экскурсионного обслуживания, мы проводим научно-практические конференции, семинар-тренинги, лекции, конкурсы, кинопоказы»,- заключил Амерхан Рахимжанов.