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Новые экологические датчики установили в Нур-Султане

29 Ноября 2021 15:07
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Новые экологические датчики установили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках международного гранта и меморандума с Ассоциацией практикующих экологов в наблюдательную сеть РГП «Казгидромет» по мониторингу качества атмосферного воздуха в городе Нур-Султане интегрированы пять датчиков взвешенных частиц РМ-2,5 и РМ-10. Новые датчики установлены на ручных постах «Казгидромета» города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

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Ранее в наблюдательную сеть национальной гидрометеорологической службы Казахстана уже были внедрены аналогичные датчики в городах Актобе, Атырау, Павлодар и Усть-Каменогорск.

После монтажа и настройки показания датчиков доступны на интерактивной карте атмосферного воздуха и в мобильном приложении Air.kz.

Работа в рамках расширения мониторинговой сети РГП «Казгидромет» ведется планомерно. В 2021 году сеть была дополнена 30 новыми станциями, купленными за счет собственных средств РГП «Казгидромет» и регулярно дополняется интеграцией данных частных сетей наблюдения. Плотность сети позволит жителям Казахстана реально оценивать уровень качества атмосферного воздуха в их населенном пункте.

Напомним, экологи призывают казахстанцев использовать приложение «AirKz» для определения уровня загрязнения воздуха.

«Это приложение разработано на государственные средства. В нем отображается актуальная информация по качеству воздуха. Если видите на экране красный, желтый или оранжевый цвет, значит, это опасно – нельзя долгое время находиться на улице, открывать окна. Можно открывать окна и проводить дольше времени на улице, если отображается зеленый цвет. Это своего рода информирование населения. Это необходимо, чтобы предприятия и население планировали свою деятельность», - сказала Лаура Маликова, Председатель Правления Ассоциации практикующих экологов.

По словам спикера, когда начинается отопительный сезон, очень важно, чтобы каждый житель столицы скачал данное приложение.

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#Нур-Султан   #Экология   #Казгидромет   #Общество  
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