Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Новые депутаты должны выполнить обещания, озвученные  в предвыборной агитации  - Бахтияр Артаев

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Января 2021, 14:31
Новые депутаты должны выполнить обещания, озвученные  в предвыборной агитации  - Бахтияр Артаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный спортсмен, олимпийский чемпион, директор ТОО «Тарлан батырлары» Бахтияр Артаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спортсмен сделал свой выбор на избирательном участке №309, расположенном в Национальном музее РК. На данном участке зарегистрировано 2108 жителей в качестве избирателя. До 12:00 обеда собралось свыше 500 голосов.

«Сегодня я очень благодарен соотечественникам. С самого утра многие жители активно отдают свои голоса. Сейчас народ хорошо понимает, осознает важность голосования, его пользу для будущего страны. Сегодня тоже вношу свою лепту. Ознакомившись с программами партий, я сделал свой выбор», - сказал журналистам Бахтияр Артаев.

Также олимпийский чемпион ответил на вопросы представителей СМИ касательно того, чего он ожидает от работы новых депутатов, какие вопросы в спортивной сфере должны найти свое решение.

«Хочется, чтобы новые депутаты сдержали обещания, озвученные в их предвыборной программе. Были подняты социальные вопросы, они рассказывали о том, что помогут малообеспеченным семьям, решат вопросы обеспечения газом и электроснабжением. Поэтому желаю им удачи, очень хочется, чтобы они выполнили обещание. Также Президент поручал развивать в регионах массовый спорт. Думаю, такие вопросы решатся в этом году», - выразил надежду спортсмен.

Напомним, сегодня проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК.


Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом