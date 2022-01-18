Новые данные о пострадавших и погибших во время ЧП озвучила глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Новые данные о пострадавших и погибших во время январских событий озвучила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество умерших в медорганизациях на сегодня составляет 177 пациентов. Двое пациентов, находящихся в реанимации за последние три дня - у них состояние ухудшилось, они погибли. У нас есть данные, что одна беременная женщина-участница митинга, во время митинга пострадала, поступила в Талгарскую ЦРБ, состояние стабильное, врачи спасли. Есть данные, что двое детей погибли в Алматы - 5 и 12 лет», - сказала Ажар Гиният во время пресс-конференции в СЦК.

По оперативным данным управлений здравоохранения в регионах, с момента введения чрезвычайного положения и впоследствии террористического акта в стране за медицинской помощью обратились 2739 пострадавших, стационарное лечение на данный момент получают 200 человек.

«Люди выписываются, выздоравливают, направляются на амбулаторное лечение в дальнейшем. В тяжелом состоянии в реанимационных отделениях находятся 14 пациентов, из них 4 в Алматы, в Алматинской области - 1, Кызылординской области – 5», - добавила министр.

Ранее сообщалось о 225 погибших в ходе чрезвычайного положения. Часть из них - это вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах, нападавшие на здания и сотрудников сил правопорядка. В числе погибших - 19 полицейских и военных.