11 Мая 2022 19:30

Новые члены вступили в партию «AMANAT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Центральном аппарате «AMANAT» состоялся торжественный прием в партию. Ряды «AMANAT» пополнили представители бизнеса, неправительственных организаций, различных сфер, активная молодежь и другие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Открывая мероприятие, исполнительный секретарь «AMANAT» Асхат Оралов подчеркнул, что партия – это объединение единомышленников, сплоченных общими ценностями.

«Сегодня партия находится в процессе трансформации. При этом «AMANAT» является главной политической силой страны и общественной опорой Главы государства. Как вы знаете, Президент Касым-Жомарт Токаев предложил масштабный пакет политических реформ, в июне пройдет общенациональный референдум, и участие в нем каждого партийца, каждого гражданина – наш общий долг», - сказал Асхат Оралов.

Исполнительный секретарь выразил надежду, что новые члены партии привнесут свой вклад и свежие идеи для качественной реализации проектов по трансформации «AMANAT».

Среди вступивших в партию сегодня – тележурналист Максат Толыкбай, президент НАО «Talap» Олжас Ордабаев, председатель республиканской ассоциации «Әділет» Динара Кудайкулова, заместитель председателя правления общественного фонда «Қазақстан Халқына» Ляззат Чингизбаева, руководитель общественного объединения инвалидов «Қорған» Нургул Байказакова, генеральный директор ТОО «Комфортстрой» Бекзат Мырзахмет и др.

По мнению президента НАО «Talap» Олжаса Ордабаева, сегодня перед обществом стоят большие вызовы, для преодоления которых необходимо единение.

«Поэтому присоединиться к партии «AMANAT» – это значимое для всех нас событие, и мы приложим все усилия для дальнейшего развития партии и страны», - сказал Олжас Ордабаев.

Тележурналист Максат Толыкбай подчеркнул, что у «AMANAT» огромный потенциал для решения проблем граждан.

«Ко мне часто обращаются с различными проблемами и как журналист я их стараюсь донести до общества, государственных органов. Теперь, вступив в партию, у меня будет еще один инструмент для их решения», - сказал он.

«Мы переживаем период трансформации во всех сферах, и партия «AMANAT» находится на передовой этой работы. Это мое осознанное решение вступить в эти ряды, которое, с одной стороны, открывает новые возможности, а с другой налагает большую ответственность», - сказал политолог, журналист Саят Жокен.

Председатель фонда «Жастар Алауы» Диляра Бегалыкызы отметила, что вступление в партию – это еще одна возможность внести свой вклад в развитие страны.

«Именно молодые люди должны быть движущей силой государства и общества. Я убеждена, что именно партия в силах повысить качество жизни молодежи, раскрыть ее потенциал», - поделилась Диляра Бегалыкызы.

Прием в партию также проводится во всех региональных филиалах «AMANAT».