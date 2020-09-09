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Новые члены ШОС примут участие в военных учениях уже в следующем году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
9 Сентября 2020, 12:11
Новые члены ШОС примут участие в военных учениях уже в следующем году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Протокола о внесении дополнений в Соглашение между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных учений от 27 июня 2007 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целью протокола является обеспечение присоединения любого государства, вступившего в ШОС, которое является правовой основой для проведения военных учений в рамках организации. На саммите ШОС в июне 2017 года в Астане было принято историческое решение о вступлении в ШОС Индии и Пакистана, что значительно укрепило роль ШОС на региональной международной арене», - сказал заместитель министра обороны РК Тимур Дандыбаев на пленарном заседании Мажилиса.

В этой связи, по его словам, возникла необходимость внесения дополнений в данное соглашение.

«Проведение совместных военных учений способствует повышению профессиональных навыков и боевой готовности подразделений вооруженных сил и отработке вопросов взаимодействия между ними. Следует отметить, что Индия и Пакистан уже принимали участие в учениях, проведенных на территории РФ в 2018 году в качестве наблюдателей», - отметил Т. Дандыбаев.

«Уверен, что ратификация протокола послужит дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между государствами-членами ШОС и позволит новым членам организации стать полноправными участниками учений уже в следующем году», - выразил уверенность спикер.


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