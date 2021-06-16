Новые члены Счетного комитета назначены в Мажилисе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса назначены новые члены Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждая палата Парламента назначает на должности трех членов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Также их кандидатуры выдвигает председатель палаты. На сегодняшний день срок полномочий двух членов Счетного комитета истек. В связи с этим предлагаю кандидатуру Рустема Нурпеисова и Юлии Энгель на две вакансии», - сказал председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Депутаты палаты поддержали указанные кандидатуры и назначили их на должность члена Счетного комитета.

Рустем Нурпеисов имеет высшее образование, международные сертификаты в области государственного аудита и финансового контроля. С 2018 года по настоящее время занимает должность государственного аудитора, руководителя отдела аудита реального сектора экономики аппарата Счетного комитета.

Юлия Энгель также имеет высшее образование. С 2017 года по настоящее время занимала должность руководителя отдела планирования, анализа и отчетности аппарата Счетного комитета.