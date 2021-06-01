Новые центры для детей с особыми потребностями открылись в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об открытии новых центров для детей с особыми потребностями сообщили в ходе заседания Попечительского совета инициативы Елбасы «Қамқорлық», передает МИА «Казинформ».

В ходе заседания Попечительского совета инициативы Елбасы «Қамқорлық» обсудили реализацию двух инициатив, направленных на создание инфраструктуры для детей с особыми потребностями, а также для лиц пожилого возраста.

В соответствии с поручением Елбасы в рамках инициативы «Қамқорлық» в течение двух лет предусматривается открытие в восьми регионах Казахстана коррекционно-развивающих центров для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями, где будут предусмотрены дневное пребывание детей до 18 лет, условия для их развития и служба поддержки семьи. В центрах будут проводиться занятия для социальной адаптации и развития жизненных навыков детей на основе доказанных мировых практик. Кроме того, для решения вопроса профилактики инвалидизации детей в 17 регионах страны будут открыты центры раннего вмешательства на базе перинатальных центров.

Особое внимание уделено развитию системных мер поддержки людей пенсионного возраста и их вовлечения в общество. Новая инициатива «Белсенді ұзақ өмір» предусматривает открытие в 17 регионах страны Центров активного долголетия на имеющихся свободных площадях коммунальных объектов. В данных центрах будут предусмотрены занятия лечебной физической культурой, компьютерной грамотности, шахматами, реализация социальных программ, направленных на поддержку и патриотическое воспитание подрастающего поколения, в том числе детей из детских домов. Стоит отметить, что в центрах предполагается дневное пребывание с питанием, без проживания.

«В рамках инициативы Елбасы «Қамқорлық» организован доступ к реабилитации и профессиональному сопровождению для 21 000 детей в год, что является одним из самых масштабных проектов для детей с особыми потребностями за последнее десятилетие», - подчеркнул председатель Попечительского совета инициативы «Қамқорлық» Асет Исекешев.

Инициативы реализуются Фондом Нурсултана Назарбаева совместно с Правительством, АО «ФНБ «Самрук-Казына» и акиматами регионов.

Напомним, что в рамках инициативы Елбасы «Қамқорлық» в декабре 2020 года открыто восемь реабилитационных центров с ежегодным охватом 5 тыс. детей. В текущем году в рамках инициативы проводится работа по созданию дополнительно 10 центров в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях.