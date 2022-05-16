16 Мая 2022 20:21

Новые бульвары и сад появятся в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Проект детальной планировки микрорайона «Жас Оркен» в Петропавловске предлагают обсудить на сайте открытых нормативно-правовых актов. Из документа можно узнать, как будут застраивать и благоустраивать эту часть города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предложения и замечания разработчиков заняли 179 листов. Особое внимание уделили озеленению микрорайона, поскольку зеленые насаждения общего пользования здесь фактически отсутствовали. Молодые скверы есть только у Дворца школьников, спорта и строящегося драмтеатра.

«Плотность посадки зеленых насаждений вокруг вышеотмеченных объектов необходимо увеличить. Согласно генеральному плану города, между склонами реки Есиль и селитебными территориями, предназначенными для строительства жилых и общественных зданий, дорог, улиц на территории города, проходит зеленая зона – сеть парков и садов. В вышеуказанной зеленой зоне предлагается разместить один из садов жилого района «Жас Оркен». Он находится в границах улиц Позолотина – Назарбаева – Амангельды – объездная автодорога. Площадь сада жилого района составляет 13 га. Рассматриваемая местность имеет пологие и частично обрывистые склоны, переходящие в болотистую равнину вдоль объездной автодороги. Для создания этого сада требуется провести пластическую обработку рельефа с устройством дренажной системы», - указано в проекте.

Предлагают разработчики предусмотреть в микрорайоне бульвары по улицам Петрова, Таштитова, Позолотина, Челюскина, которые выступят связующим звеном между различными объектами зеленых насаждений общего пользования.

«Большое значение придается созданию пешеходной зоны по улице Таштитова от улицы Жамбыла до районного парка. В юго-восточной части пешеходная зона замыкается на Дворце школьников. На ней разместятся отдельно стоящие объекты развлекательного характера, а также поликлиника. В пешеходной зоне предлагается широко применять малые архитектурные формы: фонтаны, скамейки, абстрактные скульптурные композиции. Декоративный подбор древесно-кустарниковых насаждений должен придать особое настроение для гуляющих по пешеходному пространству жителей и гостей города. Здесь важно сочетание цветения, окраска листвы, коры, плодов древесно-кустарниковых и травянистых насаждений», - считают разработчики.

Проект детальной планировки микрорайона «Жас оркен» в границах улиц 314-й стрелковой дивизии (левая сторона) – Труда (правая сторона) – Парковая (левая сторона) – Партизанской (правая сторона) – Н. Назарбаева (правая сторона), включая территорию памятника архитектуры проезда Мира, 18 – объездная дорога будет находиться на обсуждении до 24-го мая.