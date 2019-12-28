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Новые автоцистерны и болотоход появились у спасателей СКО

28 Декабря 2019 17:42
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Новые автоцистерны и болотоход появились у спасателей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в службу пожаротушения и аварийно-спасательных работ поступила новая техника из Комитета по ЧС МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, спасатели получили 8 единиц пожарной техники. В том числе шесть автоцистерн, один автобус повышеной проходимости, так называемую вахтовку, и один вездеход–болотоход. Вся техника предназначена для проведения аварийно-спасательных работ.



«Четыре автоцистерны по предназначению поступят в городские подразделения. Три единицы повышенной проходимости будут направлены в районы им. Г. Мусрепова, в Келлеровку Тайыншинского района и село Тимирязево Тимирязевского района», - сообщили в пресс-службе.

Техника в сельской местности особенно востребована. Спасатели смогут эффективно предупреждать и ликвидировать ЧС в трудно доступных отдаленных населенных пунктах, на дорогах области, особенно в местах со сложным природным ландшафтом.






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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Безопасность,
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Автор:

Олеся Жуковень

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