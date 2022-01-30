Новые автобусы запустят на одном из маршрутов в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Общественный транспорт по маршруту №2 города Актау будет обновлен новыми автобусами марки Yutong. Об этом сообщил директор ТОО «Жолаушы Актау» Руслан Ахметнабиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В целях обновления автопарка города, перевозчиком в прошлом году был заключен контракт с заводом «Daewoo Bus Казахстан» на приобретение за счет собственных средств 10 новых автобусов стоимостью 51 млн 750 тыс тенге каждый. Однако, в связи с пандемией и другими различными причинами, поставщиком автобусы не были доставлены своевременно.

«Автобусы марки Daewoo будут доставлены в город в I полугодии 2022 года. Кроме того, в целях полного обновления городских автобусов поддержано наше обращение в областное управление транспорта и через НК СПК «Каспий» ведется закуп еще 16 автобусов марки Yutong. Современные автобусы с кондиционерами и пандусами также ожидаются в I полугодии 2022 года», - сообщил директор ТОО «Жолаушы Актау» Руслан Ахметнабиев.