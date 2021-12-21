Новые автобусы вышли на линию в Жезказгане

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В Жезказгане частично обновлен парк общественного транспорта. Двадцать новых автобусов, собранных на заводе в Сарани, уже вышли на линию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новые автобусы обслуживают четыре городских маршрута – № 1, 3, 6, 8. Жезказганцы оценили комфортабельность нового транспорта.

«Автобусы современные, произведены в Сарани. Они соответствуют стандарту «Евро-5», оснащены видеонаблюдением, системами подъема пандусов, кондиционерами. Вместимость одного автобуса – 51 человек», – рассказал заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД города Жезказгана Аслан Арынов.

Всего в Жезказгане 13 маршрутов – девять городских и четыре пригородных.

«В будущем мы планируем запустить в городе систему электронной оплаты проезда ONAY. Все новые автобусы оборудованы цифровыми системами и GPS-устройствами. Это позволит разработать и ввести в действие мобильное приложение City-Bus, через него жители будут иметь возможность получать информацию о передвижении общественного транспорта», – добавил Аслан Арынов.



