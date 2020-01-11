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Новые автобусы с бесплатным Wi-Fi начали работу в Алматы

11 Января 2020 15:45
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Новые автобусы с бесплатным Wi-Fi начали работу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в рейс вышли новые автобусы с бесплатным Wi-Fi, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Обновлены автобусы маршрута №117, который курсирует между а/в «Саяхат» и мкр Алатау.

На сегодняшний день перевозчик ТОО «Самат Транс» задействовал 12 автобусов, из них: 11-основных, один - резервный. Общая протяженность маршрута 44,1 км, интервал движения сократился с 25 минут до 10 -15 минут.

«Во всех автобусах будет установлена платежная система «Оңай», что способствует повышению культуры обслуживания пассажиров и пополнению местного бюджета», - сообщили в районном акимате.

Автобус оснащен автоматизированной голосовой системой объявления остановок с бегущей строкой, также бесплатным Wi-Fi.


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Ключевые слова: Алматы, Интернет, Транспорт,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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