Новые автобусы не прошли тест-драйв в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с маршрутов исчезли новые автобусы. Оказалось, что их и вовсе увезли из города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео , где новенькие бирюзовые автобусы, недавно курсировавшие по городу, готовят к отправке.

Ситуацию прокомментировали в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. По информации горакимата, автобусы завод-производитель предоставлял на тест-драйв.

«В ходе тест-драйва были обнаружены недостатки. В настоящее время автобусы направлены на доработку и дополнительную комплектацию», - сообщили в горакимате.

В отделе не уточнили, какие именно недостатки обнаружили в работе автобусов и когда техника вернется. Открытым остается вопрос, когда же город получит обещанные 100 новых автобусов, которые должны обновить половину автопарка.

Напомним, семь автобусов прибыли в Петропавловск в начале января. Презентовал их аким области Кумар Аксакалов. Глава региона тогда не упоминал о том, что привезли их только на тест-драйв.

Однако через несколько дней автобусы исчезли с маршрутов. «Пропажу» заметили горожане и крайне возмущались тем, что лишились комфортных условий проезда пусть даже и на двух маршрутах. Аким Петропавловска Булат Жумабеков заверял, что причин для паники нет, автобусы вернутся, им всего лишь необходимо было техническое обслуживание. Тогда и появилось первое упоминание о тест-драйве техники. Председатель Ассоциации перевозчиков «СКО Автотранспортный союз» Галина Семенова поясняла, что перевозчики, которым передают автобусы стоимостью 40 млн тенге каждый в лизинг, не могут позволить себе купить, что называется, кота в мешке.

Горожанам же, судя по всему, снова остается только ждать, когда местные власти наведут порядок в пассажирских перевозках. Отрасль не выдерживает никакой критики на протяжении нескольких лет.