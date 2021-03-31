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    20:44, 30 Март 2021 | GMT +6

    Новые автобусы не прошли тест-драйв в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с маршрутов исчезли новые автобусы. Оказалось, что их и вовсе увезли из города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях появилось видео , где новенькие бирюзовые автобусы, недавно курсировавшие по городу, готовят к отправке.

    Ситуацию прокомментировали в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. По информации горакимата, автобусы завод-производитель предоставлял на тест-драйв.

    «В ходе тест-драйва были обнаружены недостатки. В настоящее время автобусы направлены на доработку и дополнительную комплектацию», - сообщили в горакимате.

    В отделе не уточнили, какие именно недостатки обнаружили в работе автобусов и когда техника вернется. Открытым остается вопрос, когда же город получит обещанные 100 новых автобусов, которые должны обновить половину автопарка.

    Напомним, семь автобусов прибыли в Петропавловск в начале января. Презентовал их аким области Кумар Аксакалов. Глава региона тогда не упоминал о том, что привезли их только на тест-драйв.

    Однако через несколько дней автобусы исчезли с маршрутов. «Пропажу» заметили горожане и крайне возмущались тем, что лишились комфортных условий проезда пусть даже и на двух маршрутах. Аким Петропавловска Булат Жумабеков заверял, что причин для паники нет, автобусы вернутся, им всего лишь необходимо было техническое обслуживание. Тогда и появилось первое упоминание о тест-драйве техники. Председатель Ассоциации перевозчиков «СКО Автотранспортный союз» Галина Семенова поясняла, что перевозчики, которым передают автобусы стоимостью 40 млн тенге каждый в лизинг, не могут позволить себе купить, что называется, кота в мешке.

    Горожанам же, судя по всему, снова остается только ждать, когда местные власти наведут порядок в пассажирских перевозках. Отрасль не выдерживает никакой критики на протяжении нескольких лет.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Транспорт
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