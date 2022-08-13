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Новые автобусы будут курсировать в Таразе
13 Августа 2022 05:14

Новые автобусы будут курсировать в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Презентация новых автобусов прошла на Центральной площади в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города Тараза, жамбылские перевозчики приобрели новые автобусы, соответствующие современным требованиям комфорта и безопасности пассажирских перевозок.

«По просьбам горожан для пополнения городского транспортного парка в Тараз доставлены десять вместительных автобусов Golden Dragon, в результате переговоров акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова с руководством транспортной компании, занимающейся городскими общественными перевозками в Таразе», - сообщили в пресс-службе акима города Тараза.

Новые автобусы будут обслуживать один из самых протяженных городских маршрутов №9.

По этому маршруту автобусы курсируют от села Талас через городские жилые массивы «Барысхан» и «Сахарный завод», по улице Балуана Шолака, по проспекту Толе би, через микрорайон «Арай», жилые массивы «Кызыл абад» и «Шанырак». В часы пик, как правило, на этом маршруте отмечается переполненность автобусов.

В 2021 году на общественном городском транспорте Тараза была внедрена система электронного билетирования «TulparCard», которая позволила минимизировать наличный расчет и сделать систему платежей прозрачной. Свыше 98 процентов горожан пользуются картой «TulparCard». Доход перевозчиков увеличился в 1,5 раза.

С 4 мая 2021 года в Таразе утвержден новый тариф на перевозки пассажиров. Оплата за проезд по электронной проездной карте для всех пассажиров 85 тенге, для учащихся школ – 40 тенге.

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