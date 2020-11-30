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Новые автобусы будут курсировать по улицам Шымкента с 1 декабря

30 Ноября 2020, 17:08
Новые автобусы будут курсировать по улицам Шымкента с 1 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения населения общественным транспортом в Шымкент доставлено 590 новых автобусов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Шымкент.

Автобусы удовлетворяют все существующие потребности для комфортного и безопасного оказания услуг пассажирских перевозок и соответствуют высоким стандартам качества.

С целью ознакомления с новыми автобусами, автопарк «T-bus» посетил аким города Мурат Айтенов. Все автобусы оснащены видеокамерами, кондиционерами, микрофонами для объявления сообщений водителем. Кроме того, автобусы оборудованы ручными пандусами, а также имеются места для расположения инвалидных колясок.

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Компания имеет большой опыт в обслуживании автобусов, работающих на газ-метане. Для бесперебойной работы и обслуживания маршрутов компания имеет производственно-техническую базу и автоматизированную газонаполнительную станцию.

С 1 декабря 150 новых автобусов будут осуществлять перевозки на 8 маршрутах №103, 27, 35, 84, 135, 92, 74, 12, связывающих окраины с центральной частью города.

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Стоит отметить, в рамках комплексной программы «Развитие автобусных перевозок на 2018-2020 годы» акиматом города в прошлом году было приобретено 300 автобусов. В настоящее время данные автобусы задействованы в перевозках пассажиров.

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