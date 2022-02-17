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Новые автобусные маршруты запустят в Балхаше

17 Февраля 2022 21:31
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Новые автобусные маршруты запустят в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Балхаше с 1 марта появятся два новых автобусных маршрута. По просьбе жителей будет увеличено количество рейсов из Рабочего посёлка по маршруту № 16. Кроме того, планируется обновление автопарка. Об этом сообщил аким Балхаша Ораз Таурбеков на своей странице в сети Facebook, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Организация пассажирских перевозок обсуждалась на аппаратном совещании. В городе четыре компании обслуживают 14 маршрутов, 12 из которых социально значимые. Договоры с перевозчиками заключены до 2024 года.

«В 2021 году на внутригородских маршрутах внедрена электронная система оплаты проезда, установлены камеры видеонаблюдения. В настоящее время, с учётом предложений и замечаний горожан, по согласованию с перевозчиками, отрабатывается изменение интенсивности движения автобуса по маршруту №16, а также открытие с 1 марта двух новых маршрутов – от 90 квартала и микрорайона Самал до БМЗ», – информировал глава города.

По его словам, перевозчики обещают в этом году начать обновление автопарка. Это актуальный вопрос, так как сегодня используются автобусы со средним сроком эксплуатации 8 лет. Планируется приобретать технику Саранского автобусного завода.

Напомним, 80 новых автобусов должны приобрести автопарки Караганды. По информации акима Караганды Ермаганбета Булекпаева, по городу обновлено 60% пассажирского транспорта.


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#Карагандинская область   #Акимат   #Транспорт   #Регионы   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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