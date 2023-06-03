Новые авиарейсы, расширение поставок зерна, развитие агробизнеса: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о планах Казахстана увеличить количество авиационных направлений, строительстве нового зернохранилища в Азербайджане, о проведении религиозной конференции в Израиле. Что еще писали мировые средства массовой информации о нашей стране, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Caspian news: Гражданская авиация Казахстана взмывает к новым высотам с 25 дополнительными международными маршрутами

Caspian news сообщают о том, что крупнейшая страна Центральной Азии объявила об амбициозных планах ввести 25 новых международных рейсов к 2025 году, вступая на новый путь своего постпандемического развития.

«Количество пассажиров растет. Полеты возобновлены, открываются новые рейсы. В этом году будет открыто 8 новых маршрутов. К 2025 году будет запущено еще 17 рейсов, в том числе в Нью-Йорк, Женеву, Сингапур, Вену и Париж», — процитировали Премьер-Министра Алихана Смаилова Caspian news.

Фото: primeminister.kz

Ожидается, что расширение маршрутов международных полетов будет способствовать расширению торгово-экономического партнерства, инвестиционных возможностей, туризма и культурного обмена между Казахстаном и другими странами.

«В настоящее время три внутренние и 26 иностранных авиакомпаний выполняют более 700 внутренних рейсов в неделю по 56 маршрутам, а также международные рейсы в 27 стран по 103 маршрутам. Эти рейсы соединяют Казахстан с восемью странами СНГ по 46 маршрутам, семью странами Ближнего Востока по 34 маршрутам, семью странами Юго-Восточной Азии по 16 маршрутам и пятью странами Европы по семи маршрутам», - пишет издание.

The Print: Казахстан проведет межконфессиональную конференцию в Израиле

The Print пишет о том, что Казахстан проведет конференцию в Тель-Авиве на следующей неделе, которая соберет религиозных лидеров под одной крышей на Святой Земле. Мероприятие является частью Съезда лидеров мировых и традиционных религий центральноазиатской страны, межконфессионального форума, который проводится в Казахстане каждые три года на протяжении последних двух десятилетий.

Фото: TPS

«На израильском форуме ожидаются религиозные лидеры многих конфессий, в том числе главный раввин страны, латинский патриарх Тель-Авива и представители мусульманских, друзских и бахаистских общин Израиля, а также видные общественно-политические и академические деятели», — говорится в статье.

Ожидается, что на круглом столе со своим докладом выступит Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев.

Euractiv: Казахстан стремится вернуть незаконно нажитые активы

Euractiv сообщили о том, что Казахстан внедряет правовые инструменты для возврата незаконно приобретенных активов, в том числе активов за границей.

«Об этом в четверг 25 мая сообщила председатель комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Снежанна Имашева», — говорится в статье.

Фото: gov.kz

Также сообщается, что, по словам Имашевой, в среду в Мажилис поступил законопроект, регулирующий порядок и предусматривающий создание отдельного государственного фонда и управляющей компании, которая будет осуществлять сбор и управление возвращенных активов.

«По оценкам экспертов, за границу вывезено активов на сумму около $160 млрд. Ранее сообщалось, что еще до принятия специального законодательства Казахстану удалось вернуть более $1,7 млрд незаконно выведенных активов, а возвращенные деньги пойдут на финансирование социальных и экономических проектов», - пишет издание.

The Times of Central Asia: IFC сотрудничает с KazFoodProducts для развития агробизнеса в Казахстане

The Times of Central Asia сообщили о том, что Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, заявила 1 июня, что объединяет усилия с одной из ведущих агропромышленных групп Казахстана для поддержки ее инвестиционной программы и потребностей в оборотном капитале.

«KazFoodProducts (KFP), лидер в области глубокой переработки пшеницы, производства и переработки мяса и кондитерских изделий в Казахстане, получит от IFC пакет финансирования в размере $15 млн. Средства будут поддерживать потребности компании в оборотном капитале и инвестиционную программу после пандемии COVID-19», — говорится в статье.

Также издание отмечает, что Казахстан является крупным производителем и экспортером зерна.

«Однако растущий спрос на импортные продукты питания привел к тому, что Казахстан стал нетто-импортером сельскохозяйственной продукции. Стимулируя внутренний сектор пищевой промышленности, проект также поможет диверсифицировать экономику Казахстана — 75% составляет нефтегазовый сектор. А поскольку KFP экспортирует муку из Казахстана в страны с дефицитом зерна, такие как Афганистан и Таджикистан, это также поможет укрепить продовольственную безопасность в регионе», - пишет издание.

Eurasianet.org: Казахстан присматривается к зерновому складу в Баку для экспорта в Европу

В статье Еurasianet.org сообщается, что Казахстан планирует построить зернохранилище в Азербайджане, способствуя расширению своего международного экспортного рынка.

«Выступая на конференции в Вашингтоне, главный операционный директор Бакинского международного морского торгового порта Юджин Сих заявил на этой неделе, что объект может появиться в ближайшие пять лет», — говорится в статье.

Фото: Baku International Sea Trade Port

Ожидается, что строительство перевалочного пункта укрепит зарождающуюся тенденцию стран, расположенных вдоль так называемого Среднего коридора, повышая пропускную способность транспортных маршрутов, ведущих в Европу, в обход России.

«Объем казахстанского экспорта по транскаспийскому коридору увеличился более чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом и составил около 900 000 тонн. Большую часть этого экспорта составляло зерно», - сообщает издание.

Eureporter.co: Расширение прав и возможностей людей: Европарламентариям рассказали о конституционных преобразованиях в Казахстане и Монголии

Eureporter.co опубликовали статью о прошедшем круглом столе Европарламента, на котором представители Казахстана рассказали о конституционных преобразованиях в стране.

«Посол Казахстана Маргулан Баймухан рассказал, как «проведена планомерная трансформация политической системы, создание новой, более демократичной модели правления». Изменения, произошедшие чуть более чем за год, усилили нижнюю палату парламента, мажилис, а также ограничили президентский срок одним семилетним сроком. Важные реформы были также проведены в местном самоуправлении. Эти изменения уже привлекли международное внимание, поскольку они были одобрены на референдуме и на многопартийных выборах», — говорится в статье.

Фото: gov.kz

Круглый стол дал депутатам Европарламента возможность также узнать больше о другом важном аспекте реформ – создании Конституционного суда. Его председатель Эльвира Азимова приехала в Брюссель, чтобы объяснить его роль.

«Вновь созданный Конституционный суд является важнейшим институтом в стране... главной основой системы защиты прав человека. …Граждане смогут обратиться к нему с просьбой решить, являются ли нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие права и свободы, закрепленные в Конституции, конституционно действительными. В частности, Уполномоченный по правам человека, который теперь пользуется конституционными гарантиями и иммунитетами, имеет право обращения в Конституционный суд», — процитировало Эльвиру Азимову eureporter.co.

Anadolu agency: Президент Казахстана назвал Южную Корею ключевым партнером в Азии

Турецкое информационное агентство Anadolu agency написало о том, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Южную Корею «ключевым партнером» в Азии во время визита министра иностранных дел Южной Кореи Пак Джина в Астану 31 мая текущего года.

«Казахстан и Южная Корея придерживаются общих или близких позиций по основным международным вопросам. Считаю, что у нас много общего, что сближает нас как на международной арене, так и в двустороннем формате», — процитировало президента Казахстана агентство Anadolu agency.

Фото: akorda.kz

В статье также говорится, что Токаев подчеркнул высокую динамику торговых отношений между двумя странами, высоко оценив объем двусторонней торговли, который превысил $6 млрд.

National geographic: Большое путешествие: как спланировать лучшее путешествие по Шелковому пути через Центральную Азию

Журнал National geographic опубликовал статью о возможностях путешествия по Шелковому пути и дал рекомендации о том, как лучше спланировать маршрут.

«Древние торговые пути Шелкового пути предоставляют путешественникам бесконечные возможности для изучения Центральной Азии, от усеянных озерами горных плато до богато украшенных комплексов мавзолеев и оживленных городов с советской архитектурой», — говорится в статье.

Фото: Michael Charles Sheridan/National Geographic

По мнению автора статьи Стефана Лиой, когда-то крупные центры мировой торговли и культурного обмена — города Казахстана и Узбекистана — теперь оазисы для любителей истории, дополненные богато украшенной исламской архитектурой и полуразрушенными руинами.