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Новые археологические находки: кладбище поселенцев Тюркского каганата в Ташкенте

20 Ноября 2019 20:16
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Новые археологические находки: кладбище поселенцев Тюркского каганата в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ-УзА - Узбекские археологи обнаружили кладбище поселенцев Тюркского каганата VI-VII веков до нашей эры в ста километрах на северо-востоке от Ташкента, на высоте 1000 метров над уровнем моря на западе Тянь-Шаня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на УзА.

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- Это древнее кладбище нашли после наводнений, снега и дождя, - говорит учитель Ташкентской международной школы Скот Бекер.

Сотрудники Национального археологического центра Академии наук Узбекистана провели однодневную полевую поисковую поездку, исследуя местность, некоторые скелеты, кости черепа. Также им удалось найти керамическую посуду, железные кинжалы.

Древние письменные источники указывают на то, что в шестом веке Тюркский каганат располагался от Черного моря до Тихого океана, объединял все тюркские народы Центральной Азии.

Ташкентская область в то время называлась Чач и была одним из административных центров. Древний Чач, расположенный вдоль караванных путей, связывающих Восток с Западом, привлекал многих людей своим мягким климатом, пресной водой, плодородной почвой, обширными степями, пастбищами и подземными богатствами.

Редкость таких находок в Ташкентской области еще больше подчеркивает важность этого нового археологического открытия. С этой целью Национальный археологический центр создал исследовательскую группу по кочевым культурам в Западном Тянь-Шане, которая планирует провести обширные археологические исследования в этом районе.


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Ключевые слова: Узбекистан,
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