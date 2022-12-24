Новые аппараты ИВЛ подарили Центральной больнице Балхаша

24 Декабря 2022, 03:19

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В Центральной больнице Балхаша появились аппараты искусственной вентиляции легких последнего поколения. Приобретены они за счет спонсорских средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аппараты Flight 60 установлены в отделении реанимации. Это универсальные, компактные и многофункциональные устройства, оснащенные современными режимами вентиляции, со встроенными независимыми воздушными компрессорами.

«В нашей больнице появились новые аппараты искусственной вентиляции легких Flight 60. Общая стоимость оборудования составляет 39 миллионов тенге. Они обладают высоким качеством на всех этапах применения, всеми современными режимами вентиляции. Будут использоваться в отделении реанимации», – сообщили в медучреждении.

Помимо аппаратов Flight 60, в Центральной больнице Балхаша есть аппараты казахстанско-турецкого и японского производства. Часть из них также была приобретена спонсорами во время пандемии.

На сегодняшний день в Центральной больнице Балхаша работают 15 отделений. Это многопрофильный клинический центр, оснащенный современным оборудованием, который в месяц оказывает медпомощь в экстренном и плановом порядке около 1,5 тысячи пациентов. Круглосуточный стационар медучреждения рассчитан на 343 койко-места. Дневной стационар – на 32 места.

Фото: акимат города Балхаша