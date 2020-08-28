Новую врачебную амбулаторию открыли в отдаленном уголке Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Коксуском районе Алматинской области преддверии празднования Дня Конституции состоялась торжественное открытие врачебной амбулатории на 30 посещений в смену при населении 2900 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в районном акимате, на строительство амбулатории затрачено 341 млн тенге из средств областного бюджета, общая площадь здания - 823 кв. метров.
Новая амбулатория отвечает всем современным медицинским требованиям.
«Сегодня жители села получили новое современное медицинское учреждение, которое будет оказывать первичную медико - санитарную помощь. Медицинский коллектив и жители станции Коксу благодарны за прекрасный подарок, который теперь украшает облик села», - отметил главный врач Коксуской врачебной амбулатории Арзыгуль Куановна.
Сельская амбулатория оснащена современным оборудованием, здание подключено к отоплению, подведены водопровод и канализация.
В светлом, уютном помещении имеются все необходимые кабинеты: доврачебного приема, терапевтический, педиатрический, прививочный, процедурный, хирургический, приема химиопрепаратов, комната здорового ребенка и т.д.
«Мы рады новой больнице, теперь у нас нет необходимости ездить в районный центр», - говорит местная жительница Мармара Садыкова.
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