Новую врачебную амбулаторию открыли в отдаленном уголке Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Коксуском районе Алматинской области преддверии празднования Дня Конституции состоялась торжественное открытие врачебной амбулатории на 30 посещений в смену при населении 2900 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в районном акимате, на строительство амбулатории затрачено 341 млн тенге из средств областного бюджета, общая площадь здания - 823 кв. метров.

Новая амбулатория отвечает всем современным медицинским требованиям.

«Сегодня жители села получили новое современное медицинское учреждение, которое будет оказывать первичную медико - санитарную помощь. Медицинский коллектив и жители станции Коксу благодарны за прекрасный подарок, который теперь украшает облик села», - отметил главный врач Коксуской врачебной амбулатории Арзыгуль Куановна.

Сельская амбулатория оснащена современным оборудованием, здание подключено к отоплению, подведены водопровод и канализация.

В светлом, уютном помещении имеются все необходимые кабинеты: доврачебного приема, терапевтический, педиатрический, прививочный, процедурный, хирургический, приема химиопрепаратов, комната здорового ребенка и т.д.

«Мы рады новой больнице, теперь у нас нет необходимости ездить в районный центр», - говорит местная жительница Мармара Садыкова.