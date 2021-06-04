«Новую волну» известных казахстанцев назвал Бауыржан Байбек
«Сегодня именно молодое поколение генерирует новые идеи, решает нестандартные задачи, разрабатывает новые технологии. Выдающийся мыслитель Аль-Фараби говорил: «Если хочешь узнать будущее страны, покажи мне свою молодежь». Великая степь во все времена была богата талантами. Каныш Сатпаев, Шокан Уалиханов, Султанмахмут Торайгыров, Смагул Садвакасов и многие другие наши знаменитые земляки уже в молодые годы оставили глубокий след в науке, творчестве и общественной деятельности. Илон Маск, Билл Гейтс, Марк Цукерберг в молодом возрасте сумели создать технологии, благодаря которым наша цивилизация шагнула в новую цифровую эпоху», - сказал Бауыржан Байбек в ходе молодежного форума «Мы - патриоты страны».
По его словам, на протяжении веков молодежь по всему миру не словом, а делом доказывает свою прогрессивность, готовность менять себя и мир вокруг.
«Сегодня из «новой волны» казахстанцев всем известны имена, разработавшего экспресс-тест на ковид молодого ученого Болата Султанкулова, шахматистки Жансаи Абдумалик, обладателя «Грэмми» Иманбека Зейкенова, режиссера Айсултана Сеитова. Со страниц СМИ и Интернета часто стали говорить о казахском феномене, имея в виду целую плеяду молодых талантов - новое поколение казахстанцев. Все эти ребята смогли добиться результатов благодаря своим знаниям, трудолюбию, а также умению использовать возможности, которые дает наша страна каждому без исключения», - подчеркнул Б. Байбек.
«Можно смело утверждать, что молодежная политика, последовательно проводимая на протяжении 30 лет Независимости, создала условия для формирования конкурентоспособных и успешных казахстанцев. Любой из актуальных вопросов, волнующих наше общество, так или иначе связан с молодежью, каждый третий казахстанец – это молодой человек в возрасте до 35 лет», - считает первый заместитель партии «Nur Otan».