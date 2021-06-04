«Новую волну» известных казахстанцев назвал Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежная политика создала условия для формирования конкурентоспособных и успешных казахстанцев. Об этом заявил первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня именно молодое поколение генерирует новые идеи, решает нестандартные задачи, разрабатывает новые технологии. Выдающийся мыслитель Аль-Фараби говорил: «Если хочешь узнать будущее страны, покажи мне свою молодежь». Великая степь во все времена была богата талантами. Каныш Сатпаев, Шокан Уалиханов, Султанмахмут Торайгыров, Смагул Садвакасов и многие другие наши знаменитые земляки уже в молодые годы оставили глубокий след в науке, творчестве и общественной деятельности. Илон Маск, Билл Гейтс, Марк Цукерберг в молодом возрасте сумели создать технологии, благодаря которым наша цивилизация шагнула в новую цифровую эпоху», - сказал Бауыржан Байбек в ходе молодежного форума «Мы - патриоты страны».

По его словам, на протяжении веков молодежь по всему миру не словом, а делом доказывает свою прогрессивность, готовность менять себя и мир вокруг.

«Сегодня из «новой волны» казахстанцев всем известны имена, разработавшего экспресс-тест на ковид молодого ученого Болата Султанкулова, шахматистки Жансаи Абдумалик, обладателя «Грэмми» Иманбека Зейкенова, режиссера Айсултана Сеитова. Со страниц СМИ и Интернета часто стали говорить о казахском феномене, имея в виду целую плеяду молодых талантов - новое поколение казахстанцев. Все эти ребята смогли добиться результатов благодаря своим знаниям, трудолюбию, а также умению использовать возможности, которые дает наша страна каждому без исключения», - подчеркнул Б. Байбек.

«Можно смело утверждать, что молодежная политика, последовательно проводимая на протяжении 30 лет Независимости, создала условия для формирования конкурентоспособных и успешных казахстанцев. Любой из актуальных вопросов, волнующих наше общество, так или иначе связан с молодежью, каждый третий казахстанец – это молодой человек в возрасте до 35 лет», - считает первый заместитель партии «Nur Otan».