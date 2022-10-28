Новую волну COVID-19 прогнозирует Европейское агентство по лекарственным средствам
«Пандемия еще не закончилась», — считает европейский специалист.
Вариант Omicron BQ1 был обнаружен на прошлой неделе по крайней мере в пяти европейских странах, сказал Марко Кавалери, добавив, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) прогнозирует, что вариант BQ1 и близкородственный BQ1.1 станут доминирующими штаммами с середины ноября по начало декабря текущего года.
«Пока неизвестно, будет ли он более заразным или вызовет более тяжелое заболевание, чем варианты BA4 и BA5, но известно, что он обладает большей способностью избегать иммунитета, полученного в результате вакцинации, заражения коронавирусом или доступных моноклональных антител», - сказал он.
«Мы ожидаем, что COVID-19 и грипп будут циркулировать одновременно осенью и зимой, и из-за этого уязвимые люди будут подвергаться большему риску. Совместные кампании по вакцинации проходят во многих странах. Мы призываем подходящих по критериям уязвимости здоровья граждан воспользоваться этим», - сказал Марко Кавалери.
«Прошла тысяча дней с тех пор, как ВОЗ объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения», — подчеркнуло EMA в обновленной информации о ситуации с пандемией.
«Было сделано многое, — пояснил Марко Кавалери, — сегодня у нас есть шесть вакцин для первичной вакцинации, четыре адаптированные вакцины и восемь методов лечения, одобренных в Европейском Союзе».
Фото: newsit.gr