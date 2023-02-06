Новую видеосистему внедрят на дорогах Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новый комплекс «Сергек – Патруль» презентован в полиции Алматы. Об этом сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот функционал направлен на обеспечение дорожной безопасности в мегаполисе и снижение уровня аварийности. С помощью камер и высокого интеллекта комплекс детектирует автомобиль в потоке, распознает госномер и передает данные на сервер. При этом, государственный регистрационный номерной знак проходит сверку на предмет «подложки», отсутствие технического осмотра и страхового полиса, наличие неоплаченных штрафов, угона и причастности к каким-либо преступлениям», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

Кроме того, программа фиксирует нарушения правил дорожного движения на полосах, предназначенных для общественного транспорта.

Зафиксированные устройством события направляются в единый реестр административных правонарушений для обработки нарушения ПДД.

Новый автоматизированной комплекс значительно улучшил свои технические возможности. Оборудование качественно работает и в темное время суток, и в ненастную погоду, и в мороз. Автоматизированный программный комплекс интегрирован с системой «Корғау».

«Алгоритм действия комплекса следующий: после обнаружения транспорта правонарушителя фиксируется его госномер, осуществляется сверка по целевым базам в реальном времени. Тут же на служебный планшет сотрудника полиции приходит уведомление о нарушении или ограничении. Далее инспектор принимает меры, в соответствии с законодательством. Причем, во избежание коррупционных рисков действия сотрудника во время работы в программе фиксируются», - добавила спикер.