Новую вакцину от коронавируса одобрили в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американский регулятор дал разрешение для экстренного применения однокомпонентной вакцины производства компании Johnson & Johnson. Как ожидается, первая партия вакцины поступит в понедельник, 1 марта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Эффективность вакцины Johnson & Johnson оценивается в 85%, если речь идет о предотвращении тяжелого течения болезни

Ранее на этой неделе эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) опубликовали заключение о безопасности вакцины. Ее эффективность они оценили в 66,1% против предотвращения заболевания в легкой форме и в 85% - для предотвращения тяжелого течения болезни.

Препарата от Johnson & Johnson стал третьей вакциной после Pfizer/BioNTech и Moderna, доступной для жителей США. Ранее сообщалось, что компания-разработчик вакцины подписала соглашение с правительством США о поставке 100 млн доз препарата на $1 млрд