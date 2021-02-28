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    10:10, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    Новую вакцину от коронавируса одобрили в США

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Американский регулятор дал разрешение для экстренного применения однокомпонентной вакцины производства компании Johnson & Johnson. Как ожидается, первая партия вакцины поступит в понедельник, 1 марта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Эффективность вакцины Johnson & Johnson оценивается в 85%, если речь идет о предотвращении тяжелого течения болезни

    Ранее на этой неделе эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) опубликовали заключение о безопасности вакцины. Ее эффективность они оценили в 66,1% против предотвращения заболевания в легкой форме и в 85% - для предотвращения тяжелого течения болезни.

    Препарата от Johnson & Johnson стал третьей вакциной после Pfizer/BioNTech и Moderna, доступной для жителей США. Ранее сообщалось, что компания-разработчик вакцины подписала соглашение с правительством США о поставке 100 млн доз препарата на $1 млрд


    Теги:
    Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости США
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