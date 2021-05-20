Новую вакцину от коронавируса испытают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель генерального директора по науке и коммерциализации Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Ергали Абдураимов рассказал о новых разработках НИИПББ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, у нас был большой опыт и большие заделы – был опыт работы с другими особо опасными вирусами. У ученых института большой опыт в создании вакцин, в частности, мы разработали и внедрили в свое время вакцины против пандемических гриппов – это H5 и H1. У нас есть перспективные разработки по созданию рекомбинантных вакцин, есть технологии по разработке ослабленных вакцин, и достаточно большой опыт в создании инактивированных вакцин. По этой технологии сейчас очень много центров и даже стран работают», - сказал Ергали Абдураимов во время лектория Минздрава.

«Кроме данной вакцины против коронавируса, мы разрабатываем еще пять вакцин на различных платформах. Среди них вторая субъединичная вакцина, которая уже разработана, прошла доклинические исследования на животных и в ближайшее время мы ожидаем получить разрешение Министерства здравоохранения на первую фазу клинических исследований», - добавил он.

Он также прокомментировал уже запущенную вакцину QazVac.

«Казахстанская вакцина – это отечественная разработка. Вы знаете, что НИИ проблем биологической безопасности существует более 60 лет, за этот период разработано 70 различных препаратов, из числа которых более, чем 60% внедрены и применяются на практике. Когда в прошлом году появились первые больные, Президентом было дано поручение разработать отечественную вакцину. Нам было поручено, и мы приступили. Сейчас мы активно производим вакцину, первая партия уже отгружена, на подходе вторая партия. Согласно договору с СК «Фармация», до конца года мы будем поставлять вакцину на те хабы, которые нам определят», - заключил ученый.