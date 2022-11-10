Новую улицу откроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В субботу, 12 ноября, будет открыто движение по ул. А62 на участке от улицы А91 (Кордай) до трассы Астана – Караганда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«Данная улица позволит обеспечить транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом «Нурлы Жол» и левобережной частью города. Тем самым разгрузятся улицы Нажимеденова, Байтурсынова, часть транзитного транспорта уйдет с пр. Кошкарбаева, ул. Айнаколь, пр. Аблайхана и ул. Кобда и других», - говорится в сообщении акимата, опубликованном в Instagram.

По данным ведомства, улица А62 является 8-полосной. На сегодняшний день часть работ по завершена, тем самым позволяя открыть движение по 4 полосам. Работы по обустройству оставшихся 4 полос движения будут продолжены весной.

Ранее было открыто движение по новому мосту Улы дала. Мост по проспекту Улы дала позволяет частично разгрузить пр. Мангилик ел, ул. А. Байтурсынова, Р. Кошкарбаева, Ж. Нажимеденова, район Nova city, аллею «Мынжылдык», повысил доступность нового вокзала «Нурлы жол», жилые массивы Тельман и Промышленный, района гипермаркета Метро, пр. Жумабаева, ул. Жургенова и др.

Еще один автомобильный мост - по пр. Тауелсиздик через р. Есиль - будет открыт в 2023 году. Этот мост позволит обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем и др.

За последние годы в столице было отремонтировано более 400 улиц, половина из них – в жилых массивах.