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Новую тест-систему для выявления коронавируса разрабатывают казахстанские ученые

26 Августа 2020 18:37
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Новую тест-систему для выявления коронавируса разрабатывают казахстанские ученые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заведующая лабораторией молекулярной биологии Института биологии и биотехнологии растений Диляра Гриценко рассказала о новой тест-системе на коронавирус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила заведующая лабораторией института, метод выявления способен даже в инкубационный период обнаружить наличие коронавируса.

«ПЦР-метод в реальном времени является на данный момент стандартным, чувствительным методом, он используется не только для коронавируса, но и других вирусных и бактериальных патогенов. Есть альтернативные, более быстрые методы. Этот метод, который мы предлагали в рамках конкурса «Стоп Коронавирус». Метод основан на изотермической амплификации. Данный метод является очень дешевым, способен в инкубационный период обнаружить вирус, и нет необходимости в наличии дорогостоящего оборудования», - рассказала Диляра Гриценко во время онлайн-обсуждения на площадке АО «Фонд науки».

По ее словам, сейчас разработан дизайн тест-системы, однако необходимы ресурсы, в том числе и финансовые средства для ее реализации.

«Главное преимущество то, что можно использовать метод в маленьких городах, отдаленных селах. Нет необходимости также в высококвалифицированных кадрах для того, чтобы проводить этот метод. Очень много достоинств. На данный момент мы полностью сделали дизайн данной тест-системы, есть необходимость только в материалах и, соответственно, в финансовой помощи, чтобы реализовать данную тест-систему», - отметила Д. Гриценко.

Напомним, в ходе онлайн-обсуждения заведующая лабораторией молекулярной биологии Института биологии и биотехнологии растений заявила, что в инкубационный период сложно определить наличие коронавируса.


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#Наука   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Акбота Кузекбай

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