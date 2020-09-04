Новую технологию для казахстанского пищепрома разработали ученые

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новую технологию получения сиропа с содержанием фруктозы не менее 90% разработали казахстанские ученые. Такой сироп дает возможность расширить ассортимент выпускаемой отечественными крахмалопаточными предприятиями продукции и уменьшить импортозависимость в сахаристых продуктах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр».

Впервые в Казахстане учеными дочерней организации НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» - столичного филиала ТОО «Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышленности» был проведен ряд экспериментов по хроматографическому разделению ГФС-42 отечественного производства для получения сиропа с содержанием фруктозы не менее 90%.

В настоящее время казахстанскими крахмалопаточными предприятиями выпускается ГФС-42. Он считается сиропом первого поколения, хотя развитые страны давно перешли на производство сиропов второго и третьего поколения - это ГФС-55 и ГФС-90. Сиропы второго и третьего поколения в своем составе имеют более высокое содержание фруктозы, необходимо отметить, что фруктоза является самым сладким диетическим сахаром, который почти в 1,2 раза слаще сахарозы.

Фруктоза вносит многие полезные физические и функциональные свойства в пищевые продукты и напитки, включая сладость, улучшение вкуса, увлажнённость, развитие цвета и вкуса, снижение температуры замерзания и осмотическую стабильность. ГФС широко используется в газированных напитках, выпечке, консервированных фруктах, джемах и желе, а также в молочных продуктах. Одними из первых на глюкозно-фруктозный сироп перешли такие гиганты пищевой индустрии, как Coca-Cola и Pepsi.

В результате проведенных исследований был получен сироп с содержанием фруктозы 93,326%, а также учеными АФ ТОО «КазНИИППП» разработана технология по разделению ГФС-42, которая в дальнейшем может быть использована для производства сиропов второго (ГФС-55), третьего поколения (ГФС-90) и для производства кристаллизованной фруктозы.

Накопленный научный и технологический мировой опыт по производству ГФС и фруктозы позволяет, на взгляд ученых АФ ТОО «КазНИИППП», усовершенствовать и упростить соответствующее производство до приемлемого уровня Казахстана, сохраняя при этом высокую эффективность и рентабельность.



