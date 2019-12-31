Новую стратегию по вопросам Центральной Азии могут представить США – политолог о визите Госсекретаря США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие вопросы могут обсудить Казахстан и США в ходе визита в Нур-Султан Государственного секретаря США Майка Помпео. Своим мнением по этому поводу поделился казахстанский политолог Казбек Майгельдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Визит Государственного секретаря США был анонсирован в середине декабря, когда министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди совершил официальный визит в США. В ходе визита были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества. Также в рамках визита нашего министра была достигнута договоренность о том, что Госсекретарь США посетит Казахстан, а также страны Центральной Азии», - пояснил политолог.

По его словам, формат стратегии США по вопросам Центральной Азии претерпел несколько изменений.

«На сегодняшний день США не имеют как таковой открытой и четкой стратегии по вопросам Центральной Азии. Одним из форматов, инициированных Госсекретарем США Джоном Керри во время правления Барака Обамы, является С5+1 (пять стран Центральной Азии и США). Было организовано первое турне по всем странам Центральной Азии Джона Керри в 2015 году, и стратегия начала свою работу. Однако после смены главы Белого дома, то есть с приходом Дональда Трампа, данный формат немного ослабел», - отметил Казбек Майгельдинов.

Говоря о взаимном сотрудничестве в США, политолог отметил, что 2019 год стал для Казахстана более насыщенным.

«Как мы знаем, в июле 2019 года был совершён визит министра иностранных дел (в то время) Бейбута Атамкулова (бывший глава МИД РК – прим. автора). Я наблюдаю такую тенденцию, что после визита нашего министра в США, был возобновлен формат С5+1. В августе этого года в Нур-Султан приехал заместитель Госсекретаря США Дэвид Хейл, он встретился с представителями министерств иностранных дел 5 центральноазиатских государств. Тогда же была попытка возобновления формата С5+1», - считает К. Майгельдинов.

По мнению спикера, США, возможно, представят новую стратегию по вопросам Центральной Азии, и в 2020 году планируется разработать ее.

«Формат С5+1 был инициирован в 2015 году и через 5 лет, то есть уже в 2020 году, намечается очередной визит Госсекретаря США в Центральную Азию. Вероятно, нам стоит ожидать какой-либо новой стратегии. С5+1 свою работоспособность не подтвердил, так как не было четких ориентиров, конкретных направлений. В преддверии предстоящего визита есть вероятность того, что будет представлена некая стратегия США по Центральной Азии. Это основная значимость данного визита. Почему я акцентирую внимание на стратегию? Дело в том, что в этом году в июне Европейский Союз принял новую стратегию по Центральной Азии. В документе прописаны все основные направления по сотрудничеству со странами Центральной Азии. Вероятнее всего, США также готовы представить новую стратегию сотрудничества», - выразил мнение политолог.

Казбек Майгельдинов также рассказал, какие вопросы могут обсудить стороны Казахстана и США в Нур-Султане.

«По результатам визита министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди в декабре, а также по итогам сентябрьского визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в США мы можем отметить, что двусторонний формат развивается по всем сферам, по всем форматам сотрудничества. Однако основной темой все-таки остается вопрос безопасности, то есть обеспечения региональной безопасности. В этом ключе Казахстану отдается приоритетность. В прошлом году Казахстан председательствовал в Совете безопасности ООН в качестве непостоянного члена.

Напомним, 5 января 2020 года планируется визит Государственного секретаря США Майка Помпео в Нур-Султан. В рамках визита предусмотрены его встречи с руководством страны и внешнеполитического ведомства РК, в ходе которых будут обсуждены вопросы двустороннего и регионального политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.