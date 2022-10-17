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Новую Стратегию партнерства обсудил Алихан Смаилов с членами Совета директоров АБР
17 Октября 2022, 20:45

Новую Стратегию партнерства обсудил Алихан Смаилов с членами Совета директоров АБР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с членами Совета директоров Азиатского Банка Развития во главе с исполнительным директором Серджио Лугарези. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Стороны обсудили разработку новой Стратегии странового партнерства АБР для Казахстана на 2023-2027 годы, принципы новой экономической политики Правительства РК, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

Премьер-Министр отметил, что Казахстан вступил в новый период политического развития и экономической трансформации, что подразумевает реализацию мер по диверсификации экономики, реформированию госуправления и комплексному развитию человеческого капитала.

Кроме того, Правительство продолжает работу по повышению инвестиционной привлекательности республики, совершенствованию налогово-бюджетной политики и декарбонизации экономики.

«Реализация основных приоритетов страны позволит преодолеть трудности современного этапа и выйти на траекторию устойчивого и качественного экономического роста», — подчеркнул Алихан Смаилов.

При этом он отметил, что основополагающим документом сотрудничества между Казахстаном и АБР станет новая Стратегия странового партнерства, которая будет способствовать достижению целей развития республики.


В свою очередь Серджио Лугарези подтвердил готовность банка продолжать активную работу с Правительством РК по всем интересующим направлениям.

«Уверен, что наше плодотворное взаимодействие позволит эффективно реализовать все намеченные задачи», — сказал Серджио Лугарези.

Фото: primeminister.kz


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